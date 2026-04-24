A hétvége közeledtével napos idő várható, de a szél még mindig erős marad
Közeledik a hétvége és az időjárás is kedvünkre tesz. A szeles időjárás azonban folytatódik!
Napos, csapadékmentes időjárás várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de az ország keleti felén előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, és kiemelten a főváros tágabb térségében és a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul, írja a met.hu.
A szeles időjárás miatt még nem tudunk fellélegezni
A Dunántúlon is sok napsütés ígérkezik, míg keleten erősen gomolyfelhős idő várható, ott helyenként zápor is kialakulhat. A szél továbbra is erős marad, áll a koponyeg.hu oldalán.
