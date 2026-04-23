Most kapaszkodj meg! – Őrületes időjárás vár ránk a következő napokban

Csütörtöktől visszatér a tavaszias időjárás. Habár ma még lehet számítani helyenként felhőkre, eső már nem várható. A Köpönyeg szerint a hőmérséklet a következő napokban 15 és 22 fok közé tehető.

Időjárás előrejelzés

Csütörtök

Fátyol-és gomolyfelhők zavarják a napsütést - főleg ÉK-en. Nem várható eső. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. 15 és 21 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek

A Dunántúlon napos, míg a keleti tájakon erősen gomolyfelhős időre van kilátás - ezeken a tájakon zápor is előfordulhat. Erős marad a légmozgás. 18 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Szombat

Nem lesz lényeges változás az időjárásunkban: a Dunántúlon inkább naposabb, a Dunától keletre inkább gomolyfelhős lesz az ég. 15 és 22 fok közé melegszik a levegő.