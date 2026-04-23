Most kapaszkodj meg! – Őrületes időjárás vár ránk a következő napokban

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 06:00
Csütörtöktől visszatér a tavaszias időjárás. Habár ma még lehet számítani helyenként felhőkre, eső már nem várható. A Köpönyeg szerint a hőmérséklet a következő napokban 15 és 22 fok közé tehető. 

Az időjárás előrejelzés szerint szombaton már 22 fok lesz
Az időjárás előrejelzés szerint szombaton már 22 fok lesz. Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels (illusztráció)

Időjárás előrejelzés

Csütörtök

Fátyol-és gomolyfelhők zavarják a napsütést - főleg ÉK-en. Nem várható eső. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. 15 és 21 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek

A Dunántúlon napos, míg a keleti tájakon erősen gomolyfelhős időre van kilátás - ezeken a tájakon zápor is előfordulhat. Erős marad a légmozgás. 18 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Szombat

Nem lesz lényeges változás az időjárásunkban: a Dunántúlon inkább naposabb, a Dunától keletre inkább gomolyfelhős lesz az ég. 15 és 22 fok közé melegszik a levegő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu