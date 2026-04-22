Időjárás: hétvégén még örülhetünk, azután egy darabig elfelejthetjük a 20 fokokat

Elegem van! Sokak száját hagyja el mostanában ez a mondat, ugyanis a legtöbben már valóban az igazi tavaszra áhítoznak. Olyan időre, amikor reggel még elkél egy pulóver, de aztán napközben már egy szál póló is legyen elég. Nos, nem hiába mondják az áprilisra, hogy szeszélyes, hiszen ez eddig hosszabb időre nem adatott meg nekünk. Vajon milyen lesz az időjárás az elkövetkezendő napokban, hetekben? Mikor számíthatunk arra, hogy ha eléri a 20 fokos maximumot a hőmérséklet, az már úgy is marad? Mutatjuk!

A koponyeg.hu prognózisa szerint a hétvégére már 20 fok közelében mérhetjük a maximumokat, de utána újból visszaesik a hőmérséklet. A met.hu számításai szerint szombaton, április 25-én az ország egyes részein már 24 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, míg vasárnap is lesznek olyan pontok az országban, ahol 22 fok is lehet. Ugyanakkor az előrejelzés bizonytalanságát jól mutatja, hogy szombatra a napi maximum alsó értékét 18 fokra, míg vasárnap már csak 12 fokra lövik be. Mindez pedig azt jelenti, hogy eléggé kiszámíthatatlan az időjárás mostanában.

Nem kegyelmez az időjárás, jön az újabb lehűlés

A sussfelnap.hu 30 napos prognózisa szerint jövő héten, vagyis április 27-től egyik nap sem érjük el a 20 fokot, a hőmérséklet nagyjából 17 fokon megreked. Ráadásul ragyogó napsütésre sem számíthatunk, változóan felhős és napos időszakok válthatják egymást. Most úgy néz ki, hogy a három napos hosszú hétvégén – május 1-3 – a legkiválóbb idő vasárnap, vagyis 3-án várható szikrázó napsütéssel és 22 fokkal. Május 6-tól azután újból várható egy nem túl jelentős lehűlés, így a tartós 20 fokot még ekkor sem érjük el. Ráadásul május 12-től már jönnek a fagyosszentek, de ettől az időszaktól kezdve már számíthatunk rá, hogy tartósan 20 fok körül alakulnak a maximum hőmérsékletek.