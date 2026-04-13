Ezt nem láttuk jönni: szeszélyes fordulatot vesz az időjárás
A hét második felében csapadékra lehet számítani. Az időjárás változékony lesz.
Változékony időjárás ígérkezik az elkövetkező napokban. Bár a hét első felén felmelegedés várható, a felhők később esősre fordulnak, így az esernyőket is újra elő kell majd készíteni.
Csapadékos tavaszi időjárás várható
Hétfőn nyugat felől vastagodó fátyolfelhőzet érkezik, de ebből csapadék még nem alakul ki. Többfelé lesz élénk a keleties szél. 15 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Tovább növekszik a felhőzet kedden, és a Dunántúlon többfelé, máshol elszórtan fordul elő záporeső. 11 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, a csapadékosabb délnyugati tájakon lehet a hűvösebb.
Szerdán a gyakran erősen felhős égből elszórtan fordul elő zápor. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Többórás napsütés ígérkezik gomolyfelhőkkel, már csapadék nélkül csütörtökön. A maximum 15 és 21 fok között valószínű.
