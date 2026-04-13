Ezt nem láttuk jönni: szeszélyes fordulatot vesz az időjárás

A hét második felében csapadékra lehet számítani. Az időjárás változékony lesz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 06:00
időjárás gomolyfelhők napsütés előrejelzés csapadék

Változékony időjárás ígérkezik az elkövetkező napokban. Bár a hét első felén felmelegedés várható, a felhők később esősre fordulnak, így az esernyőket is újra elő kell majd készíteni.

Csapadékosra fordul az időjárás Fotó: Illusztráció/Unsplash

Csapadékos tavaszi időjárás várható

Hétfőn nyugat felől vastagodó fátyolfelhőzet érkezik, de ebből csapadék még nem alakul ki. Többfelé lesz élénk a keleties szél. 15 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Tovább növekszik a felhőzet kedden, és a Dunántúlon többfelé, máshol elszórtan fordul elő záporeső. 11 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, a csapadékosabb délnyugati tájakon lehet a hűvösebb.

Szerdán a gyakran erősen felhős égből elszórtan fordul elő zápor. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Többórás napsütés ígérkezik gomolyfelhőkkel, már csapadék nélkül csütörtökön. A maximum 15 és 21 fok között valószínű.

 

