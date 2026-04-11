Durva időjárási hullámvasút: felhők, szél és meglepő felmelegedés csap le

Lassan felmelegszik az idő, de még nem lélegezhetünk fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 06:30
Sokat váltakozik az időjárás a tavaszi hónapokban. Napos és esős, hűvös és melegebb idők váltják fel egymást.

Fotó: Zwaddi / unsplash.com – Képünk illusztráció

Szombaton a napsütést északkelet felől érkező gomolyfelhők zavarják meg, és itt-ott még zápor is lecsaphat. A szél sem marad nyugton, előbb északnyugati, majd délkeleti irányból élénkül meg. A hőmérséklet 14 fok köré kúszik fel.

Vasárnap több órás napsütésre készülhetünk, de közben megnövekszik a gomolyfelhőzet. Jó hír, hogy eső nem valószínű. A levegő 15–16 fokig melegszik, miközben a délkeleti szél is megélénkül.

Hétfőn újabb fordulat érkezik, délnyugat felől érkező fátyolfelhők szűrik a napsütést, de csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet viszont tovább emelkedik, délután akár 20 fok is lehet - írja a köpönyeg.hu.

 

