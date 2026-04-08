Marad a tavaszi időjárás, ám nem mindenhol lesz felhőtlen az öröm

Kellemes tavaszias időjárásra számíthatunk a napokban. Helyenként záporok alakulhatnak ki, azonban számottevő csapadékra nincs kilátás. A hőmérséklet többnyire 10-15 fok között alakul.

Időjárás előrejelzés:

Szerdán nyugaton sok napsütés ígérkezik, míg keleten gyakrabban zavarhatják gomolyfelhők az eget. Eső nem valószínű. Hajnalban 4, délután mintegy 13 fokot mérhetünk.

Csütörtökön változó felhőzet mellett alakul az idő, keleten lehet tartósabban borongós az ég, és ott elszórtan zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 9 és 15 fok között ingadozik. A szél mérséklődik.

Pénteken változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. Délután 10–15 fok közötti értékek várhatók. Gyenge lesz a légmozgás.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő körvonalazódik, elszórtan futó záporral. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, időnként erős lehet. A hőmérséklet nagyjából 15 fokig emelkedik - számolt be róla a Köpönyeg.