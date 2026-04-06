Tavaszi idővel búcsúzik a Húsvét
A hét második felében hőmérséklet csökkenés és eső is várható. De előtte még marad a tavaszi idő.
Tavaszi idővel búcsúzik a Húsvét, és csak kevés csapadékra kell számítani. Az időjárás a hét második felétől újra változik, nem véletlenül mondják: szeszélyes, mint az április.
Tavaszi idővel indul a jövőhét
Húsvét hétfőn északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak elszórtan, főként az északi tájakon fordulhat elő. Az északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul.
Kedden többórás napsütés mellett csak kevés felhő jelenhet meg az égen, eső nem valószínű. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható, az északnyugati légmozgás időnként megélénkülhet.
Szerdán derült, napfényes idő ígérkezik, kevés felhővel. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet 11 és 18 fok közé csökken.
Csütörtökön változóan napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként zápor kialakulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákban 11–12 fok körüli minimumokra számíthatunk – áll a Köpönyeg előrejelzésében.
