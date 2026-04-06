95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Tavaszi idővel búcsúzik a Húsvét

A hét második felében hőmérséklet csökkenés és eső is várható. De előtte még marad a tavaszi idő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 06:00
Tavaszi idővel búcsúzik a Húsvét, és csak kevés csapadékra kell számítani. Az időjárás a hét második felétől újra változik, nem véletlenül mondják: szeszélyes, mint az április.

Tavaszi idővel halad tovább a jövőhét
Tavaszi idővel halad tovább a jövőhét
Fotó: Gáll Regina Adrienn / Metropol

Tavaszi idővel indul a jövőhét

Húsvét hétfőn északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak elszórtan, főként az északi tájakon fordulhat elő. Az északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul.

Kedden többórás napsütés mellett csak kevés felhő jelenhet meg az égen, eső nem valószínű. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható, az északnyugati légmozgás időnként megélénkülhet.

Szerdán derült, napfényes idő ígérkezik, kevés felhővel. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet 11 és 18 fok közé csökken.

Csütörtökön változóan napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként zápor kialakulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákban 11–12 fok körüli minimumokra számíthatunk – áll a Köpönyeg előrejelzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu