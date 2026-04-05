Itt a Húsvét, itt a tavasz! Ilyen időjárás vár ránk az ünnepekkor

Meglepően hangulatos időjárást hoz el nekünk az idei Húsvét. A megszokott hideg tavasz helyét felváltja a melegedő időjárás, akár 22 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

Melegebb időjárás érkezik

Napos, gomolyfelhős, kellemes idő várható Húsvét vasárnap. Csak néha élénkülhet meg a délnyugati szél. 17 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.

Húsvét hétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de zápor csak elszórtan (inkább az északi részeken) fordul elő. Megerősödik az északnyugati szél. 20 fok körül alakul a maximum.

Napos, gyengén felhős időre van kilátás kedden, csapadék nélkül. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet. Az északnyugati szél megélénkülhet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Szerdán ragyogó napsütés ígérkezik, csak kevés felhő lesz az égen. Nem lesz eső. Az északnyugati szél megerősödik. 11 és 18 fok közé esik vissza a hőmérséklet.