Megérkezik a tavasz Húsvétra: napsütés és 20 fok

Végre igazi tavaszi időjárásra van kilátás. Ugyanis napsütéses Húsvét vár ránk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Az elmúlt napok borús időjárása után, szinte ideális idő kíséri a húsvéti ünnepeket. Szombattól kezdve rengeteg napsütésre számíthatunk, Húsvét vasárnap és hétfőn pedig 19-20 fok körüli hőmérséklet várható, csapadék elszórtan inkább az északi részeken fordulhat elő.

Kellemes idő várható Húsvétra
Kellemes idő várható Húsvétra Fotó: Gáll Regina Adrienn / Metropol

Igazi tavaszi idő érkezik Húsvétra

Szombaton sok napsütés várható, csak délután növekszik meg a gomolyfelhőzet, de eső ebből sem fordul elő. A nap első felében még erős lesz a légmozgás. 16 és 21 fok közé melegszik a levegő.

Húsvét vasárnap fátyol-és gomolyfelhők zavarják a többórás napsütést, nem lesz csapadék. 19 fok körüli kellemes tavaszi idő valószínű. Csak néha lesz élénk a DNy-i szél.

Húsvét hétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de zápor csak elszórtan (inkább az északi részeken) fordul elő. Újra megerősödik az ÉNy-i szél. 20 fok körül alakul a maximum.

Kedden napos, gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet - számolt be róla a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu