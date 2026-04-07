Végre feltűnnek a tavaszi napsugarak - Akár 20 fokot is mérhetünk
20 fokig melegszik a hőmérséklet. Elérkezett hazánkba a kellemes, tavaszi időjárás.
A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre inkább a gyengén felhős, napos időjárás válik jellemzővé hazánk nagy részén. Azonban az északkeleti tájak fölé délutántól vastagabb felhőtömbök sodródhatnak, közülük egy-egy akár záporos csapadékot is adhat. Az északi, északnyugati szél a délnyugati országrész kivételével ismét nagy területen megerősödik. A csúcsérték 15, 20 fok között alakul, írja a met.hu.
Kellemes, tavaszi időjárás köszönt be keddtől
A ragyogó napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz csapadék. Az ÉNyi szél azonban továbbra is erős marad – közölte a koponyeg.
