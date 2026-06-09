Leszakad az ég: erre a 15 vármegyére adtak ki riasztást

Riasztást adtak ki zivatarok miatt: a következő napokban több helyen is leszakad az ég. A legnagyobb veszélyt a villámlás jelenti, de erős széllökések is előfordulhatnak. Keddre Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt. Szerdán még durvább lesz a helyzet, ahogy a HungaroMet alábbi térképe is jelzi, citromsárgával jelölve a riasztási területeket:

Erre nem számítottunk, a következő napokban leszakad az ég! (Fotó: HungaroMet/met.hu)

Leszakad az ég, kiadták a riasztást

Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban megnövekszik a gomolyfelhőzet. Estétől főként az északi és északnyugati országrészben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet több helyen elérheti a 30 fokot, így továbbra is nyárias melegre számíthatunk.

Szerdán északnyugaton több lesz a felhő, míg az ország többi részén hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Szórványosan záporok és zivatarok fordulhatnak elő. A csúcshőmérséklet 22 és 30 fok között alakulhat, a hűvösebb idő az északnyugati tájakon várható. A meteorológusok zivatarok, villámlás és erős széllökések miatt is figyelmeztetést adtak ki.

Csütörtökön a hajnali és reggeli órákban még többfelé eshet az eső, majd napközben nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Az északnyugati szél erős, helyenként viharos lehet. A lehűlés is megérkezik, délután már csak 21-26 fok közötti hőmérséklet várható – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.