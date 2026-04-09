Még nem lélegezhetünk fel: szeszélyes időjárás vár ránk, némi napsütéssel

Az időjárás előrejelzések szerint a tavasz még szeszélyesebb oldalát mutatja az elkövetkezendő napokra szeles és csapadékos idővel. Érdemes rétegesen felöltözni és magunkkal vinni az esernyőnket, mielőtt kilépünk a házból.

A tavaszias időjárás még szeszélyesebb oldalát mutatja a következő néhány napban / Fotó: köpönyeg.hu

Változékony időjárás jellemzi a napokat

Április 9-én (csütörtök) a napközbeni hőmérséklet eléri a 12 Celsius fokot, majd a hajnali órákban egészen 2 Celsius fokig is lehűl az idő. Napközben erősen szeles időre számíthatunk, ezért érdemes melegebben öltözni.

Április 10-én (péntek) az előző naphoz képest a csúcshőmérséklet 11 Celsius fokra emelkedik, azonban erős szélre és csapadékra nem kell számítani. Nyugodt felhős, de napsütéses idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet jelentősen lehűl, így -2 Celsius fok lesz.

Április 11-én (szombat) érezhetően megugrik a hőmérséklet, mivel napközben 14 Cleisus fok várható, a hajnali órákban is melegebb 3 Celsius fokot mérhetünk. Azonban mérsékelt széllel számolhatunk - írja a Köpönyeg.