Soha nem értek haza az esküvőről: egymás karjai közt érte a halál a házaspárt

Mariano Robles és Solana Albornoz egymást átkarolva feküdt a fehér Nissan autójukban, miután egy súlyos viharba keveredtek. A házaspár épp hazafelé tartott egy esküvőről Tafi Viejo-ról, Argentína északi részén, amikor váratlanul életüket vesztették.

Egymás karjai közt halt meg a viharban rekedt házaspár

A 28 éves Mariano Robles és a 32 éves Solana Albornoz egy esküvőn vett részt az Argentína északi részén fekvő Tafi Viejo városában, amikor bekövetkezett a tragédia. A pár - akiket utoljára a barátaikkal táncolva látták az éjszaka folyamán -, április 5-én, kora reggel hagyta el a fogadótermet a rossz időjárás miatt, majd azt üzenték a dadusuknak, hogy megvárják, amíg enyhül az eső, mielőtt hazatérnek a kétéves, valamint kilenc hónapos gyermekükhöz.

Az üzenet, amit a dadának küldtek, végül az utolsónak bizonyult, mivel alig néhány órával később a házaspár életét vesztette, amikor egy árvíz hirtelen elsodorta az autójukat.

Miután Mariano és Solana másnap reggelre sem ért haza, az aggódó rokonok és esküvői vendégek felhívásokat tettek közzé a közösségi médiában. Mint később kiderült, a házaspár fehér Nissan Versa autóját az árvíz belesodorta egy öntözőcsatornába. A víztömeg ereje felborította a járművet, a pár pedig odabent rekedt. A kocsit később fejjel lefelé találták meg az árokban, miután Mariano Robles testvére vasárnap reggel riasztást adott le a rendőrségen, majd megkezdődtek a keresési munkálatok. A járművet néhány órával később a mentőalakulatok emelték ki a csatornából amelyben Marianót és Solanát már holtan, egymást átölelve találták meg.

A házaspár két kisgyermeket hagyott maga mögött: a családtagok és barátok szerint teljes mértékben a gyermekeiknek szentelték az életüket, akiket minden körülmények közt előtérbe helyeztek.

Jelenleg még folyik a nyomozás a pár halálához vezető körülmények feltárása érdekében - számolt be a tragédiáról a Mirror.