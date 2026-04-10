Napfény és felhők harca – így alakul az időjárás a hétvégén!

A következő napokban továbbra is változékony arcát mutatja az időjárás, hol a napsütés kerül fölénybe, hol a felhők veszik át az irányítást. Időnként kisebb eső is előfordulhat, viszont amikor kisüt a nap, érezhetően enyhébb lesz a levegő.

A hétvégén is változékony időjárás várható Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Csapadék, felhők, napsütés - az időjárás sem tudja, hogy mit akar

A hét utolsó munkanapján hosszabb napos időszakokra számíthatunk, de a délután közeledtével gomoly- és fátyolfelhők kezdik szűrni a napsugarakat. Nyugaton előfordulhatnak kisebb eső vagy záporok. Reggel enyhe fagyokra ébredhetünk, délután viszont a hőmérséklet mindössze 10–11 fokig emelkedik.

Szombat

Változó felhőzet jellemzi az időt, számottevő csapadék nélkül, de egy-egy futó zápor nem kizárt. A csúcshőmérséklet 11–13 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Vasárnap

A nap első felében még szakadozottabb felhőzetre számíthatunk, később azonban erősen megnövekszik a felhőborítottság. Estig nem valószínű csapadék. A nappali felmelegedés 10 és 16 fok között alakul - írja a köpönyeg.hu.