Napfény és felhők harca – így alakul az időjárás a hétvégén!

A bolond oldalát mutatja az időjárás, ez hétvégén sem lesz máshogy.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 06:00
időjárás felhős idő napsütés

A következő napokban továbbra is változékony arcát mutatja az időjárás, hol a napsütés kerül fölénybe, hol a felhők veszik át az irányítást. Időnként kisebb eső is előfordulhat, viszont amikor kisüt a nap, érezhetően enyhébb lesz a levegő.

A hétvégén is változékony időjárás várható

Csapadék, felhők, napsütés - az időjárás sem tudja, hogy mit akar

A hét utolsó munkanapján hosszabb napos időszakokra számíthatunk, de a délután közeledtével gomoly- és fátyolfelhők kezdik szűrni a napsugarakat. Nyugaton előfordulhatnak kisebb eső vagy záporok. Reggel enyhe fagyokra ébredhetünk, délután viszont a hőmérséklet mindössze 10–11 fokig emelkedik.

Szombat

Változó felhőzet jellemzi az időt, számottevő csapadék nélkül, de egy-egy futó zápor nem kizárt. A csúcshőmérséklet 11–13 fok körül alakul, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Vasárnap

A nap első felében még szakadozottabb felhőzetre számíthatunk, később azonban erősen megnövekszik a felhőborítottság. Estig nem valószínű csapadék. A nappali felmelegedés 10 és 16 fok között alakul - írja a köpönyeg.hu.

 

