Bekeményít az időjárás! Újra itt az esernyők ideje!

Gomolyfelhők, felmelegedés és napsütés - ezek váltják egymást a következő napokban. Bár az időjárás ingadozni fog, a napsütést felváltja a csapadék, de ahol csapadék és nap, ott talán szivárványt is látni. Mindenesetre nem árt felkészülni és bekészíteni a naptejet és az esernyőt is a táskákba.

Időjárás előrejelzés! A napsütéses meleget eső váltja fel

Vasárnap több órás napsütésre készülhetünk, időnként megnövekvő gomolyfelhőzettel, de számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik, a délkeleti szél időnként megélénkül.

A napsütést délnyugat felől érkező, egyre vastagabb fátyolfelhők szűrik hétfőn. A délnyugati tájakon néhol gyenge eső előfordulhat. Tovább melegszik az idő, délután akár 20 fokot is mérhetünk - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Kedden erősen felhős idő valószínű, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A délutáni órákban 16 és 21 fok közötti értékekre van kilátás.

Erősen felhős idő ígérkezik szerdán, zápor inkább a délnyugati országrészben fordulhat elő. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A nappali maximumok 15 és 20 fok között alakulnak.