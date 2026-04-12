RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Bekeményít az időjárás! Újra itt az esernyők ideje!

Felmelegedésre is számítani lehet. Az időjárás az elkövetkező napokban felhősebb arcát mutatja meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 06:30
időjárás gomolyfelhők napsütés csapadék

Gomolyfelhők, felmelegedés és napsütés - ezek váltják egymást a következő napokban. Bár az időjárás ingadozni fog, a napsütést felváltja a csapadék, de ahol csapadék és nap, ott talán szivárványt is látni. Mindenesetre nem árt felkészülni és bekészíteni a naptejet és az esernyőt is a táskákba.

Napsütéses és esős időjárás váltja egymást Fotó: freepik.com / Illusztráció

Időjárás előrejelzés! A napsütéses meleget eső váltja fel

Vasárnap több órás napsütésre készülhetünk, időnként megnövekvő gomolyfelhőzettel, de számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik, a délkeleti szél időnként megélénkül.

A napsütést délnyugat felől érkező, egyre vastagabb fátyolfelhők szűrik hétfőn. A délnyugati tájakon néhol gyenge eső előfordulhat. Tovább melegszik az idő, délután akár 20 fokot is mérhetünk - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Kedden erősen felhős idő valószínű, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A délutáni órákban 16 és 21 fok közötti értékekre van kilátás.

Erősen felhős idő ígérkezik szerdán, zápor inkább a délnyugati országrészben fordulhat elő. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A nappali maximumok 15 és 20 fok között alakulnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
