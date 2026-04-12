Bekeményít az időjárás! Újra itt az esernyők ideje!
Felmelegedésre is számítani lehet. Az időjárás az elkövetkező napokban felhősebb arcát mutatja meg.
Gomolyfelhők, felmelegedés és napsütés - ezek váltják egymást a következő napokban. Bár az időjárás ingadozni fog, a napsütést felváltja a csapadék, de ahol csapadék és nap, ott talán szivárványt is látni. Mindenesetre nem árt felkészülni és bekészíteni a naptejet és az esernyőt is a táskákba.
Időjárás előrejelzés! A napsütéses meleget eső váltja fel
Vasárnap több órás napsütésre készülhetünk, időnként megnövekvő gomolyfelhőzettel, de számottevő csapadék nem várható. A hőmérséklet 15–16 fokig emelkedik, a délkeleti szél időnként megélénkül.
A napsütést délnyugat felől érkező, egyre vastagabb fátyolfelhők szűrik hétfőn. A délnyugati tájakon néhol gyenge eső előfordulhat. Tovább melegszik az idő, délután akár 20 fokot is mérhetünk - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Kedden erősen felhős idő valószínű, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A délutáni órákban 16 és 21 fok közötti értékekre van kilátás.
Erősen felhős idő ígérkezik szerdán, zápor inkább a délnyugati országrészben fordulhat elő. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A nappali maximumok 15 és 20 fok között alakulnak.
