Leszakad az ég: ezekre a vármegyékre adtak ki riasztást

Figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet keddre zivatar miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna vármegyére. A késő délelőtti, déli óráktól előbb az északkeleti részeken, majd a nyugati határ környékén is kialakulhatnak záporok, néhol zivatarok. Ezeket kisebb jég és szél is kísérheti, de estére lecsengenek – az időjárás-előrejelzés szerint.

Figyelmeztetést adtak ki az esős időjárás miatt (Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.)

Kedden észak felől ismét gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan futó záporok is előfordulhatnak. Az északi irányú szél továbbra is élénk marad, néhol megerősödhet. Délutánra csupán 14–15 fok várható.

Szerdán hosszabb napos időszakok mellett időnként gomolyfelhők zavarják a napsütést, amelyek észak felől érkeznek. Csapadék leginkább az északkeleti tájakon fordulhat elő. A hőmérséklet délután 15–17 fok körül mozoghat.

Csütörtökön többnyire napos idő ígérkezik, melyet fátyol- és gomolyfelhők zavarnak. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északi szél többfelé élénk, időnként erős lesz. A maximumok 16–17 fok közelében maradnak – számolt be róla a Köpönyeg.