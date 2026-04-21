Leszakad az ég: ezekre a vármegyékre adtak ki riasztást

Szeles, hűvös idővel folytatódik a hét. Több vármegyére is riasztást adtak ki az esős időjárás miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 06:00
Figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet keddre zivatar miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna vármegyére. A késő délelőtti, déli óráktól előbb az északkeleti részeken, majd a nyugati határ környékén is kialakulhatnak záporok, néhol zivatarok. Ezeket kisebb jég és szél is kísérheti, de estére lecsengenek – az időjárás-előrejelzés szerint.

Figyelmeztetést adtak ki az esős időjárás miatt (Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.)

Időjárás előrejelzés:

Kedden észak felől ismét gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan futó záporok is előfordulhatnak. Az északi irányú szél továbbra is élénk marad, néhol megerősödhet. Délutánra csupán 14–15 fok várható.

Szerdán hosszabb napos időszakok mellett időnként gomolyfelhők zavarják a napsütést, amelyek észak felől érkeznek. Csapadék leginkább az északkeleti tájakon fordulhat elő. A hőmérséklet délután 15–17 fok körül mozoghat.

Csütörtökön többnyire napos idő ígérkezik, melyet fátyol- és gomolyfelhők zavarnak. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északi szél többfelé élénk, időnként erős lesz. A maximumok 16–17 fok közelében maradnak – számolt be róla a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
