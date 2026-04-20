Záporokkal és széllel indul a hét - így alakul az időjárás

Nem érdemes otthagyni az esernyőnket és az esőkabátunkat. Bár több napon is előfordulnak napos időszakok, az erős szél és a hűvös levegő végig jellemző lesz. Ilyen időjárás vár ránk a héten!

Időjárás előrejelzés:

Hétfőn a hajnali záporok után mindenhol csökken a felhőzet, kisüt a nap, azonban délnyugaton erősen felhős maradhat az ég, és itt újabb záporok fordulhatnak elő. Erős lesz az ÉNy-i szél. 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden észak felől felhőátvonulásokra számíthatunk futó záporokkal. Az északias szél erős maradhat. Délután csak 14-15 fok valószínű.

Szerdán a többórás napsütés után észak felől gomolyfelhők érkeznek, de zápor inkább csak északkeleten fordulhat elő. 16-17 fok valószínű délután.

Csütörtökön sok napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel. Kicsi az esély záporra. Erős lesz a nyugatias szél. Marad a 16-17 fok körüli csúcsérték - számolt be róla a Köpönyeg.