Záporokkal és széllel indul a hét - így alakul az időjárás

Visszaesik a hőmérséklet. Hűvös és szeles időjárásra számíthatunk a héten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 06:00
köpönyeg zápor időjárás

Nem érdemes otthagyni az esernyőnket és az esőkabátunkat. Bár több napon is előfordulnak napos időszakok, az erős szél és a hűvös levegő végig jellemző lesz. Ilyen időjárás vár ránk a héten!

Hűvös, csapadékos időjárásra számíthatunk a héten Fotó:  unsplash

Időjárás előrejelzés:

Hétfőn a hajnali záporok után mindenhol csökken a felhőzet, kisüt a nap, azonban délnyugaton erősen felhős maradhat az ég, és itt újabb záporok fordulhatnak elő. Erős lesz az ÉNy-i szél. 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden észak felől felhőátvonulásokra számíthatunk futó záporokkal. Az északias szél erős maradhat. Délután csak 14-15 fok valószínű.

Szerdán a többórás napsütés után észak felől gomolyfelhők érkeznek, de zápor inkább csak északkeleten fordulhat elő. 16-17 fok valószínű délután.

Csütörtökön sok napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel. Kicsi az esély záporra. Erős lesz a nyugatias szél. Marad a 16-17 fok körüli csúcsérték - számolt be róla a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
