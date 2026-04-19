Csak ezt ne! Esővel folytatódik a hétvége!

Ha hétköznap, vagy szombaton nem jutott idő a kerti munkákra, akkor ezt hiába halasztottuk vasárnapra. Ugyanis a mai időjárás már csak az esőről fog szólni, legalábis ezeken a tájakon biztosan.

Időjárás: vasárnap érkezik az eső

Vasárnap

Napsütéssel indul a vasárnap, azonban nyugat felől felhőzet növekszik, ebből pedig Dunántúlon eső, zápor kialakulhat. Délután az északnyugati szél megerősödik, de marad a 20 fok körüli maximum hőmérséklet.



Hétfő

Hétfő reggel még előfordulhat eső, majd északnyugat felől szakadozik a felhőzet a szél hatására. Zápor napközben már csak délen és keleten fordulhat elő. A napi hőmérséklet 14 és 20 fok közé esik.



Kedd

Folytatódik a csapadékos, néhol elszórtan záporos időjárás kedden is. Kicsit lehűl a hőmérséklet, reggel 5, délután 15 fokig emelkedhet - írja a köpönyeg.hu.