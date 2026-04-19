Fájni fog a fejünk az időjárástól? A meteogyógyász elárulja

A hét elején felhős idő volt, előfordulhattak záporok és széllökések, néha a nap is kisütött, ám a hét utolsó napjaira beköszöntött az igazi tavasz. Hétfőtől újra lehűlés várható, ez a változékony időjárás a közérzetünkre és az alvásunkra is hatással lehet. Meteogyógyászt kérdeztünk a kilátásokról.

Az alvásunkra is hatással lehet az időjárás? Erről kérdeztük Pintér Ferencet

A hét második felében már kisütött a nap, a hőmérséklet már az igazi tavaszt idézte, de a következő héten ismét lehűlést tapasztalhatunk.

A Köpönyeg.hu előrejelzései szerint a hétvégi időhöz képest hidegebb lesz, kedden, szerdán és csütörtökön csak 15–16 fok lesz a maximális nappali hőmérséklet. Csütörtökön és pénteken előfordulhatnak záporok, hét vége felé pedig már újra kisüthet a nap.

Aki érzékeny az időjárásra, az ilyen változékony időszakban tapasztalhat fejfájást vagy rosszullétet. A hét második felében némi felmelegedés következik, de a változékony időjárás mindenkit máshogy érint majd.

Érdekes helyzet lesz, mert északra és délre is örvénylő ciklonok kettős frontja fogja érinteni az ország területét, ez elég változékony hatásokkal jár majd. Az északi ciklon kettősfrontja a nyugati területeket és részben az északi területeket fogja érinteni, de az ország belső területeit nem. Nyugaton és északnyugaton eléggé határozottan jelennek meg a kettős fronthatás következményei

– nyilatkozta lapunknak dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója.

Hozzátette, hogy erőteljes melegedési tendencia zajlik. Nem lesz ugyan zavartalan a napsütés, túlnyomóan felhős lesz az idő, de magasabb lesz a hőmérséklet, sokfelé a leghűvösebb hajnali órákban is 10 fok felett marad a hőmérséklet. Napközben pedig a hét második felében 20 fok feletti értékekre számíthatunk, ami inkább a nyarat, mint a tavaszt idézi.

A meteogyógyász szerint a frontérzékenyek számára ez a változékony, néhol széllökésekkel és záporokkal is járó időszak kifejezetten megterhelő.

A melegedési tendenciában a fejfájósok, migrénesek számára erősebben jelentkeznek a panaszok, a nyugati, északi, részben a déli területeken a kettősfronti hatások jelennek meg. Aki nem érzékeny az időjárásra, annak kellemes, szinte kora nyárias időben van része. Aki viszont érzékeny erre, az említett területeken meg fogja ezt szenvedni. Sokféle formában jelentkező kellemetlen következmények az ingadozó vérnyomás, de szédüléses panaszokon át az emésztési problémák is megjelennek

– mondja Pintér Ferenc. Az alvás tekintetében az időjárási folyamatok akkor gyakorolhatnak hatást, ha a változások az alvási időszakhoz kötöttek.

Szeles időben zavaró tud ez lenni, meg tudja zavarni az éjszakai alvást. A határszél közelében meg fognak jelenni ezek a hatások. Előfordulhat nyugtalan alvás, hogy valaki nem érti, miért ébred fel, sőt, az időjárás az álmokat is befolyásolhatja

– magyarázza Pintér Ferenc.