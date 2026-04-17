Elérkezett, amire mindenki várt: Így köszönt be a tavasz hazánkba
Erre vártunk! Végre csicseregnek a madarak és kisüthet felettünk a nap is, miközben több mint 20 fokot mérhetünk. Így alakul az időjárás hazánkban!
Napos időjárás várható, ami egyik pillanatról a másikra érkezik meg az országba. Néhol még azonban helyenként zápor - zivatar is előfordulhat. Az északias irányú szelet élénk lökések kísérhetik, de a záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, írja a met.
Végre közeledünk: Megérkezik hazánkba a tavaszi időjárás
Sok napsütésre számíthatunk délutáni gomolyfelhőkkel, ÉK-en néhol záporral. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. Az ÉNy-i szél megélénkül, írja a koponyeg.
