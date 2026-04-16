Végre beköszöntött a tökéletes tavaszi időjárás, de van valami, ami belerondíthat ebbe

Végre olyan tavaszi idő lehet, amiről mindenki csak álmodni mert.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 06:00
Mindenki az várta már: mikor lesz végre tavaszias időjárás. Úgy néz ki imáink meghallgatásra leltek, csak egy kis zápor és gomolyfelhők rondíthatnak bele a képbe.

Megérkezett az álomszerű tavaszi időjárás
Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels (illusztráció)

Ilyen lesz az időjárás a következő napokban

Április 16-án, csütörtökön a kellemes napos idő mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, délutántól elszórtan akár záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 18-19 fok körül lakul majd.

Pénteken hosszabb-rövidebb napos időszakra számíthatunk, ugyanakkor észak felől egyre több gomolyfelhő érkezhet, amelyekből helyenként záporokra lehet számítani. A hőmérséklet 20 fok körül tetőzhet.

A hétvége elején, szombaton a délelőtti napos időt követően főként délután erősödik meg a felhőzet. A maximum 16 és 22 fok között fog alakulni.

Vasárnap túlnyomóan napos idő ígérkezik, elszórtan csupán, de továbbra is lehet felhőkre számítani. Az északi szél gyenge marad. Délután 17–22 fok valószínű – írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu