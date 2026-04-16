Végre beköszöntött a tökéletes tavaszi időjárás, de van valami, ami belerondíthat ebbe

Mindenki az várta már: mikor lesz végre tavaszias időjárás. Úgy néz ki imáink meghallgatásra leltek, csak egy kis zápor és gomolyfelhők rondíthatnak bele a képbe.

Ilyen lesz az időjárás a következő napokban

Április 16-án, csütörtökön a kellemes napos idő mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, délutántól elszórtan akár záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 18-19 fok körül lakul majd.

Pénteken hosszabb-rövidebb napos időszakra számíthatunk, ugyanakkor észak felől egyre több gomolyfelhő érkezhet, amelyekből helyenként záporokra lehet számítani. A hőmérséklet 20 fok körül tetőzhet.

A hétvége elején, szombaton a délelőtti napos időt követően főként délután erősödik meg a felhőzet. A maximum 16 és 22 fok között fog alakulni.

Vasárnap túlnyomóan napos idő ígérkezik, elszórtan csupán, de továbbra is lehet felhőkre számítani. Az északi szél gyenge marad. Délután 17–22 fok valószínű – írja a köpönyeg.hu.