Borongós hétvége elé nézünk - Erre jobb lesz felkészülni!
Marad a 13-15 fok közti a hőmérséklet, azonban a zivatarokat nem ússzuk meg. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk.
Hétvégén is marad a tavaszra jellemző, ingadozó időjárás. Zivatarokban gazdag napokra számíthatunk – írja a Köpönyeg. –, a hőmérséklet 13-15 fok körül alakul, de szeles időre is számíthatunk.
Időjárás előrejelzés a következő napokra
Szombat
Eleinte borongós idő lesz, majd kelet felől csökken a felhőzet. Eső, zápor főleg a Dunántúlon alakulhat ki. Élénk marad az északkeleti szél. 13 fok körül mozog a hőmérséklet.
Vasárnap
Változóan felhős időre van kilátás, délen és nyugaton több felhővel, és zápor is főleg itt fordulhat elő. 14-15 fok köré melegedhet a levegő.
Hétfő
Marad a változóan felhős idő elszórt záporokkal. A légmozgás gyenge marad. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre