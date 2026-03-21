Borongós hétvége elé nézünk - Erre jobb lesz felkészülni!

Hétvégén is marad a tavaszra jellemző, ingadozó időjárás. Zivatarokban gazdag napokra számíthatunk – írja a Köpönyeg. –, a hőmérséklet 13-15 fok körül alakul, de szeles időre is számíthatunk.

Időjárás előrejelzés a következő napokra

Szombat

Eleinte borongós idő lesz, majd kelet felől csökken a felhőzet. Eső, zápor főleg a Dunántúlon alakulhat ki. Élénk marad az északkeleti szél. 13 fok körül mozog a hőmérséklet.

Vasárnap

Változóan felhős időre van kilátás, délen és nyugaton több felhővel, és zápor is főleg itt fordulhat elő. 14-15 fok köré melegedhet a levegő.

Hétfő

Marad a változóan felhős idő elszórt záporokkal. A légmozgás gyenge marad. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.