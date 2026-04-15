Az esernyő lesz a legjobb barátunk: Csapadékos időjárás érkezik!
Néhol kisüt a nap. Az elkövetkező napok időjárása egyhangúan borult és esős lesz, csak egy-két helyen lehet napsütésre számítani.
A tavasz kellős közepén, a várttal ellentétben nem a felmelegedés fog megérkezni, bár a napot néhol még látni lehet majd. A gomolyfelhők el fogják borítani az eget, záporra is számíthatunk.
Időjárás előrejelzés! Marad 20 fok maximum
Szerdán marad az erősen felhős ég, de csak néhol fordulhat elő csapadék. Gyenge lesz a légmozgás. A maximum 15 és 20 fok között mozoghat.
A napsütés mellett sok gomolyfelhő lesz az égen csütörtökön, délután egy-egy zápor is előfordulhat. 18 fok körüli értékeket mérhetünk.
Pénteken többórás napsütésre van kilátás, miközben észak felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, melyből néhol zápor is kialakul. Marad a 18 fok körüli csúcsérték - írja a Köpönyeg előrejelzése.
A napsütést ismét főleg délután zavarják gomolyfelhők, és ekkor zápor, sőt akár zivatar is előfordulhat a hétvége első felén, szombaton. 14 és 20 fok között valószínű a maximum.
