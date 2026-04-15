Az esernyő lesz a legjobb barátunk: Csapadékos időjárás érkezik!

A tavasz kellős közepén, a várttal ellentétben nem a felmelegedés fog megérkezni, bár a napot néhol még látni lehet majd. A gomolyfelhők el fogják borítani az eget, záporra is számíthatunk.

Csapadék és gomolyfelhő fogja uralni a napokat, az időjárás kevésbé tavaszias oldalát mutatja meg Fotó: freepik.com / Illusztráció

Időjárás előrejelzés! Marad 20 fok maximum

Szerdán marad az erősen felhős ég, de csak néhol fordulhat elő csapadék. Gyenge lesz a légmozgás. A maximum 15 és 20 fok között mozoghat.

A napsütés mellett sok gomolyfelhő lesz az égen csütörtökön, délután egy-egy zápor is előfordulhat. 18 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken többórás napsütésre van kilátás, miközben észak felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, melyből néhol zápor is kialakul. Marad a 18 fok körüli csúcsérték - írja a Köpönyeg előrejelzése.

A napsütést ismét főleg délután zavarják gomolyfelhők, és ekkor zápor, sőt akár zivatar is előfordulhat a hétvége első felén, szombaton. 14 és 20 fok között valószínű a maximum.