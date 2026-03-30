Időjárás: pokoli hét elé nézünk, csak ekkor jöhet a változás

Továbbra is télies időjárásra számíthatunk, hiába léptünk át a naptár szerint a tavaszba. Újabb hidegfront közeledik, ráadásul sokan még mindig az óraátállítás hatásával küzdenek. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint most különösen nehéz időszak jöhet.

Továbbra is marad a télies időjárás Fotó: Freepik - illusztráció

Megviseli a szervezetet a télies időjárás

„Az óraátállítás előtti időjárási helyzet is nagyon kegyetlen volt a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberekkel és az óraátállítás utáni napokra is ez a jellemző” – kezdte dr. Pintér Ferenc.

Északnyugati irányból érkezik az újabb hidegfront, amely nemcsak lehűlést hoz, hanem viharos szelet és sok csapadékot is. A már napok óta tartó szeszélyes időjárás tovább terheli a szervezetet. Pokoli hét elé nézünk. A hirtelen változó hőmérséklet, a szél és az állandó frontok miatt rengetegen érzik magukat kimerültnek, ingerlékenynek, vagy egyszerűen csak fáradtnak.

Összességében azt kell látni, hogy rengeteg olyan tényező zajlik, ami miatt sokkal komolyabban jelentkezhetnek a meteogyógyászati panaszaink. Továbbra is fennmaradnak a súlyos keringési problémák, szívelégtelenség, nehézlégzés, vérnyomás-ingadozás

– mondta a meteogyógyász, hozzátéve, hogy erősödnek a görcsös folyamatok is, ezért gyakrabban jelentkezhet görcsös fejfájás, emésztési zavar és ízületi probléma.

Még mindig érezhető az óraátállítás hatása

Sokan ráadásul még mindig nem tudtak alkalmazkodni az óraátállításhoz sem.

„A szeles időt sokan rosszul viselik. Szédülés, bizonytalanságérzet, szorongásos panaszok, akár pánikszerű reakciók is kísérik. Itt van az erős fáradékonyság is, aminek rengeteg oka van: az óraátállítás, az éjszakai rossz alvásminőség és a folyamatosan fennálló, különböző terhelő hatások.”

A meteogyógyász azt tanácsolja, hogy a nehéz időszakban kíméljük a szervezetünket, mindemellett hangsúlyozta, hogy a front és időjárás-érzékenyeknek érdemes kivizsgáltatniuk magukat.

A koponyeg.hu prognózisa szerint azonban van remény, hogy hamarosan jobb idő köszönt ránk. Nagypénteken kezdődhet el a kedvező változás, amikor már időnként a napot is látjuk majd, ekkor már akár 14 fokot is mérhetünk, a hét végére pedig 18 fok körül lesznek a maximumok. Kedden és szerdán viszont még marad a 11 fok körüli maximum hőmérséklet.