Újra itt a tél: életveszélyes panaszokra hívja fel a figyelmet a meteogyógyász

Egy szempillantás alatt visszatért a tél és maga mögé utasította a tavaszt. Brutális hidegfront tört be hazánkba, ami miatt még havazás is várható. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója megkongatta a vészharangot: életveszélyes problémák is jelentkezhetnek az időjárás-érzékenyeknél.

Megbolondult az időjárás: tavaszból télbe kerültünk

A hirtelen visszatérő télnek még csak az elején járunk, a zord idő pedig több napig velünk maradhat. A meteogyógyász szerint egyre hidegebb időre számíthatunk, az eső havas esővé és havazássá alakulhat, így az időjárás-érzékenyek szervezete egyre nagyobb terhelésnek lesz kitéve. Az előrejelzések szerint akár 10 napig is kitarthat a viharos szél és a csapadék. Úgy néz ki, hogy húsvétkor is viharos szél és eső várható.

A ritkán tapasztalható, erős hidegbetörés nagy terhelést jelent elsősorban a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek szervezete számára

– mondta a meteogyógyász, hozzátéve, hogy az elmúlt napokban megugrott a klinikát felkereső panaszos emberek száma.

A hidegfront betörése idején kettészakad az ország. „A nyugati területeken érvényesül a legerősebben és a legszélsőségesebben a hidegfront hatása. Viharos, hideg szelek, csapadék, havas eső, havazás is várható. A keleti területeken pedig döbbenetes módon még 20 fok közeli hőmérséklet is előfordulhat, többórás napsütéssel.”

„Nagyon komoly következményekkel kell számolni”

Nagyon komoly következményekkel kell számolni, tulajdonképpen életveszélyes keringési problémák lényegesen gyakoribb fellépése az, ami ebben a helyzetben előfordulhat és várható. Sztrókok, infarktusok, nagy mértékben, életveszélyesen kiugró vérnyomásértékek, szívelégtelenség, súlyos légzési problémák kialakulására nagyon figyeljünk oda. Magunk és a környezetünkben is fel kell készülni arra, hogy ha szükséges, akkor tudjunk segítséget hívni

– mondta a meteogyógyász, kiemelve, hogy még az enyhébbnek tűnő panaszok is komoly következményekkel járhatnak. Erős, görcsös fejfájás, emésztési problémák, ízületi fájdalmak, szédülés, valamint sok szervi probléma gyakoribb jelentkezése is előfordulhat. A szeles, nagy terheléssel járó időszakok ráadásul a szorongásos és pánikszerű reakciókat is felerősíthetik, ami a közlekedésben és a mindennapi életben is veszélyes helyzeteket okozhat.