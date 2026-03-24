Időjárás: 10 pokoli nap jön - a tél visszatér, havazás is lehet

A tavaszból újra tél lesz, a 20 Celsius-fok körüli napos időjárásból egyik napról a másikra mérhetünk 6 Celsius-fok körüli nappali hőmérsékletet. A brutális hőmérséklet-változás szörnyen megviseli a szervezetet, amin tovább ront a viharos szél, eső, és a hó is. Nagy mennyiségű csapadék zúdul ránk, ezért a héten nem érdemes otthon hagyni az esernyőt.

Brutális változás az időjárásban: viharos szél, eső, sőt akár hó is jön

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója azt javasolja, hogy használjuk ki a vihar előtti csendet, mert csütörtöktől visszatér a tél az időjárásban. Akár 10 napig is szenvedhetünk a viharos széltől, meg a lehűléstől.

Nagyon komoly változás előtt állunk, ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti

– kezdte a meteogyógyász. A szakember kiemelte, hogy a szervezetnek most egy stresszhelyzethez kell alkalmazkodnia, ezért érdemes csökkenteni a szervezet terhelését. A szél közvetlenül hat az idegrendszerünkre és a hormonháztartásunkra. A légnyomás és a hőmérséklet is együtt változik, ráadásul a szél folyamatosan ingerli a bőrt és a hallószervet is, ezért érezhetjük magunkat ingerlékenyebbnek, fáradtabbnak.

A hét közepén rendkívül nagy fordulat lesz az időjárásban, a nyugati országrészben kifejezetten télies viszonyokra kell készülnünk. Akár havazással, rendkívül kellemetlen hideg, viharos szelekkel, még napközben is alig, hogy fagypont feletti hőmérsékletekkel

– figyelmeztet a meteogyógyász, aki szerint ilyenkor megnő a sztrókok és az infarktusok kockázata is.



Így vészeljük át az ítéletidőt

A meteogyógyász szerint érdemes rendszeresen mérni a vérnyomásunkat, mert könnyen kiugró értékeket tapasztalhatunk. Az erős szél pedig még pánikrohamokat is kiválthat az arra érzékenyeknél. A kibontakozó tavaszból egy szempillantás alatt visszakerülünk a zord télbe. Érdemes kímélni a szervezetünket a következő napokban, különben könnyen kimerülhetünk.

Nézzük, a koponyeg.hu számításai szerint mit is jelent ez: a drasztikus változás csütörtökön, március 26-án következik be. Ekkor már a tartósabb eső mellett mindössze 7 fokos napi maximumra számíthatunk. Péntekre még tovább zuhan a hőmérséklet, így csupán 6 fokos csúcshőmérsékletre készülhetünk. Eső ezen a napon is várható. Szombattól kezdődően kicsit melegszik az idő, de még húsvétkor is mindössze 12-13 fokra számíthatunk.