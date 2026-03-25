A néphagyomány nem hazudik: már ma eldőlt, milyen lesz a tavasz – mutatjuk, milyen idő vár ránk

Amilyen idő van gyümölcsoltó Boldogasszony napján, olyan lesz a következő 40 nap is – tartja a népi hagyomány. Március 25-e ezért nemcsak egy egyszerű tavaszi nap, hanem igazi időjósló fordulópont. A szerdai időjárás most a vihar előtti csend; napközben kifejezetten meleg van, estére azonban már érezhető, hogy változás közeleg. Ha a hiedelem igaz, akkor a tavaszunk is pont ilyen lesz: egyik nap napsütés és meleg, a másikon hidegfront és viharos szél.

A népi hagyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kiderül, hogy milyen lesz a tavaszunk Fotó: Metropol

Milyen lesz 2026 tavaszi időjárása?

A Gyümölcsoltó Boldogasszony napja a keresztény hagyomány szerint Jézus fogantatásának ünnepe, de a néphit ennél jóval többet társít hozzá. A paraszti világban ez volt az egyik legfontosabb tavaszi nap, ekkor kezdték az oltást a gyümölcsfákon, mert úgy tartották, hogy ezen a napon „megmozdul a természet ereje”. A népi megfigyelések szerint ha ezen a napon meleg van, akkor hosszabb, enyhébb tavasz jön, ha viszont hidegfront érkezik, akkor még sokáig változékony marad az idő. Ezen a napon most mindenből kijut. Napközben akár 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet is lehet, ami már szinte kora nyarat idéz, de estére hidegfront tör be hozzánk.

„Komoly veszélyekre kell figyelmeztetni a frontérzékeny-időjárás érzékeny embereket. Durva változás előtt állunk” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Szerda este erős hidegfront éri el az északnyugati országhatárt. A front előtt egy nagyon komoly melegbeáramlás történik erős széllel, kifejezetten erős melegedési folyamattal. 20 fok körüli hőmérsékletekre is kell számítani, ami rendkívül magas, főleg ahhoz képest, hogy utána a hidegfront megérkezésével a nyugati területeken egy drasztikus hőmérséklet csökkenés következik be

– mondta a meteogyógyász, hozzátéve, hogy a déli szél északivá válik és viharos széllökésekre kell számítani. A hét vége felé a nyugati területeken havazás is várható.

Visszatér a télies hideg Fotó: Komka Péter / mti

A szeszélyes időjárás hatása a szervezetre

A nyárias melegből egy szempillantás alatt tél lesz, ami nagyon megviseli a szervezetünket.

„Jönnek az erős melegfronti következmények. Fejfájással, migrénnel, gyulladásos problémákkal élők számára nagyon kellemetlen folyamat lesz” – mondta a meteogyógyász, kiemelve, hogy komoly keringési következményekkel is számolhatunk. A szakember azt tanácsolja, hogy az érintettek mérjék rendszeresen a vérnyomásukat. Szédülés, szívpanaszok, nehéz légzés is jelentkezhet. Az éjszaka megérkező hidegfront és viharos szél miatt nagyon nagy mértékben romlik az alvásminőség.