Lebukott: ittasan vezetett a népszerű rapper volt felesége – Fotó

Eminem exfelesége, Kim Scott ismét reflektorfnybe kerültt, miután ittas vezetés gyanújával őrizetbe vették Michigan államban. A beszámolók szerint a rapper volt felesége jelentősen túllépte a megengedett alkoholszintet.

Eminem és Kim Scott kétszer is összeházasodott, majd elvált.

A rendőrségi jelentés alapján Scott alig állt a lábán, beszéde összefolyt, és erős alkoholszag áradt belőle, amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek. A nő állítólag elismerte, hogy néhány órával korábban alkoholt fogyasztott. Az első alkoholszonda 0,204-es véralkoholszintet mutatott, ami jóval meghaladja a Michiganben engedélyezett határértéket.

A hatóságok szerint Scott együttműködő volt az intézkedés során. A nőt a rendőrőrsre szállították, ahol további mérések is magas alkoholszintet jeleztek. A letartóztatás múlt szerda este történt, a nőt pedig másnap a Macomb megyei börtönbe vitték, majd később szabadlábra helyezték.

Az ügy azért keltett különösen nagy figyelmet, mert Scott néhány nappal korábban már bíróság elé állt egy korábbi ittas vezetés miatt. A februári incidens során állítólag egy parkoló autónak ütközött, miközben fiát, Parkert és annak barátait vitte vásárolni. A beszámolók szerint ezután elhajtott a helyszínről, majd otthon a garázsajtónak csapódott az autójával.

A korábbi baleset után könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A rendőrök állítólag alkoholos italokat és üdítős üvegeket találtak a járműben. A februári ügy ítélethirdetése a következő hónapban várható.

Kim Scott és Eminem évtizedeken át viharos kapcsolatban élt. A pár 1999-ben házasodott össze, majd két évvel később elváltak. 2006-ban rövid időre újra összeházasodtak, ám a rapper néhány hónappal később ismét beadta a válókeresetet – írja a Page Six.



