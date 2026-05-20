Óriási össztűz zúdult Solti Ádámékra: „Megérdemlik egymást!”

A házaspár hosszú idő után mutatta meg magát újra egy tévéműsorban, és minden jel arra mutat, hogy az internetezők nem felejtenek: még most, évek múltán is valóságos össztűz zúdult rájuk. A nézők és a követők egyszerűen képtelen megérteni, mi tartja még mindig össze Solti Bernit és Solti Ádámot a múltban elszenvedett, ép ésszel alig felfogható traumák után. A kommentelők kíméletlenek, azt írják: a sztárpár kapcsolata messze nem az egészséges szerelemről szól. Ádámot a többség rideg, manipulatív figurának tartja, míg Bernit egy megalkuvó, mártírszerepbe kényszerült feleségként írják le, aki feladta a saját méltóságát.

Solti Ádám felesége, Berni megbocsájtott a hűtlen színésznek (Fotó: TV2)

Solti Ádám szeretője gyermeket szült a színésznek

Ahhoz, hogy megértsük a nézők felháborodását, érdemes felidézni a hazai sztárvilág egyik legnagyobb botrányát. Berni és Ádám között 15 év van, ám a legnagyobb törést nem az évek száma, hanem a színész hűtlensége okozta. Miközben kétségbeesetten, emberfeletti küzdelmet folytatottak a közös gyermekért, végigjárva a lombikprogramok minden lelki és fizikai poklát, Solti Ádámról kiderült, hogy félrelépett, viszonyából pedig született egy kisfia. A súlyos titok végül kipattant, a rajongók felháborodásának pedig nem volt határa.

Könyörtelen kommentek: „Megérdemlik egymást”

Bár 2023-ban végül megszületett a saját, közös gyermekük is, Benedikt, a múlt árnyékát láthatóan nem tudják maguk mögött hagyni – legalábbis a tévénézők szerint.

„Valahogy bennem nem ébreszt tiszteletet az ilyen viselkedésminta, inkább megalkuvást látom a nő részéről, ami inkább sajnálatot ébreszt. Egy ilyen férfit hogyan lehet tisztelni?” „18 éves kora óta Ádám tartja el, igencsak nagy jólétben. Ez nem szerelem, ez függőség és kihasználás. Mindkettő megérdemli egymást.” „Sajnálom a hölgyet, hogy nem képes kilépni ebből a kapcsolatból, pedig már messziről látszik, mennyire bántalmazó Ádám személyisége. Remélem, nem megy rá Berni egészsége idő előtt az önbizalomhiányára!”

– olvasható a kommentekben.

Solti Ádám és Berni készen állnak a második babára

A házaspár láthatóan egyáltalán nem foglalkozik a károgókkal, szilárd meggyőződésük, hogy a történtek ellenére is őket egymásnak teremtette a sors. Készen állnak arra, hogy hamarosan újabb csöppséggel bővüljön a család.

Minden adott ahhoz, hogy legyen még egy gyermekünk, így e téren bármit hozhat 2026

– fogalmazott nemrég a Bestnek Ádám.