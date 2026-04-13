Solti Ádám: „A célunk az, hogy együtt, közösen, örökre”

A színész életében jutott hely bőven az intrikának, a nehezebb időszaknak is. Solti Ádám maga sem titkolja, mindez kellett ahhoz, hogy felnőtté váljon. Persze lehet, sok mindent ma már másképpen csinálna, de a kesergés helyett új fejezetet kezdett el írni saját sorsának a könyvében. Solti Ádám párjának is sokat köszönhet, akivel együtt vészelték át a nehéz időszakot. A Hot! magazinnak adott interjúban nyíltan beszélt a nehéz időszakokról, valamint az apasággal együtt járó kihívásokról is.

Solti Ádám élete révbe ért, a hazugságok mára lemorzsolódtak (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Solti Ádám: „Szükségünk van fékekre”

Solti Ádám feleségében nemcsak élete párját ismerhette meg, de azt a Nőt is, akinek segítségével ma más szemmel látja az élet dolgait. Solti Ádám és Berni élete akkor teljesedett ki igazán, amikor szülővé válhattak. Solti Ádám gyereke, Beni tiszta édesanyja. A kicsivel mindketten sokat foglalkoznak, holott a fiatal színésznek igen zsúfolt a napi beosztása.

Egy interjúban nagyon lelkesen meséltél Jean Valjean szerepéről. Miért érintett meg ennyire?

„Számomra nagyon kedves szerep, mert nagyon sok játszani való van bennem: sok lelki tipródás, amit szakmailag nem olyan egyszerű előhozni és átadni. Ugyanakkor hangilag is nagyon nagy kihívás, és talán éppen ezért minden musicalszínész számára egyet jelent az abszolút álomszereppel. Jókor talált meg, mert az ember egy idő után tudatosan kezdi formálni a pályáját, és átgondolja, mely karakterek állnak hozzá a legközelebb, melyekben tud a legtöbbet adni.”

Egy férfi esetében is van ilyen korlát?

„Szerintem ez arányérzék kérdése. Fontos az önreflexió, hogy az ember reálisan lássa magát, és ne ugyanazzal a nézőponttal tekintsen önmagára, mint húsz évvel korábban. Nem korlátokról van szó, hanem arról, hogy folyamatosan változunk, és ezzel együtt a szerepkörünk is alakul. Szükségünk van fékekre. Jó, ha vannak körülöttünk olyan emberek, akik őszintén visszajeleznek.”

Apropó, fékek. Ki az, akitől elfogadod, hogy visszahúzzon a valóságba?

„A feleségem. Berni az egyetlen, akitől ezt szívesen elfogadom. Szakmailag pedig Szirtes Tamás tanár úrtól. Az ember egy idő után érzi, hol van igazán súlya a jelenlétének. Nem arról van szó, hogy bizonyos szerepek „ne férnének bele”, hanem arról, hogy változik az érdeklődés, mélyül a tapasztalat, és másfajta karakterek kezdenek közelebb kerülni. Mint egy szakmai irányváltás, ami belülről indul.”