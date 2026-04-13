Solti Ádám: „A célunk az, hogy együtt, közösen, örökre”
Számon tartani is nehéz, milyen sok színdarabban találkozhatunk vele. Solti Ádám színészi karrierje lassan kiteljesedik, a magánélete révbe ért. Minden szabad percét a kisfiával, a családjával tölti, mert azt mondja, más már nem lesz fontosabb számára az apaszerepnél.
A színész életében jutott hely bőven az intrikának, a nehezebb időszaknak is. Solti Ádám maga sem titkolja, mindez kellett ahhoz, hogy felnőtté váljon. Persze lehet, sok mindent ma már másképpen csinálna, de a kesergés helyett új fejezetet kezdett el írni saját sorsának a könyvében. Solti Ádám párjának is sokat köszönhet, akivel együtt vészelték át a nehéz időszakot. A Hot! magazinnak adott interjúban nyíltan beszélt a nehéz időszakokról, valamint az apasággal együtt járó kihívásokról is.
Solti Ádám: „Szükségünk van fékekre”
Solti Ádám feleségében nemcsak élete párját ismerhette meg, de azt a Nőt is, akinek segítségével ma más szemmel látja az élet dolgait. Solti Ádám és Berni élete akkor teljesedett ki igazán, amikor szülővé válhattak. Solti Ádám gyereke, Beni tiszta édesanyja. A kicsivel mindketten sokat foglalkoznak, holott a fiatal színésznek igen zsúfolt a napi beosztása.
Egy interjúban nagyon lelkesen meséltél Jean Valjean szerepéről. Miért érintett meg ennyire?
„Számomra nagyon kedves szerep, mert nagyon sok játszani való van bennem: sok lelki tipródás, amit szakmailag nem olyan egyszerű előhozni és átadni. Ugyanakkor hangilag is nagyon nagy kihívás, és talán éppen ezért minden musicalszínész számára egyet jelent az abszolút álomszereppel. Jókor talált meg, mert az ember egy idő után tudatosan kezdi formálni a pályáját, és átgondolja, mely karakterek állnak hozzá a legközelebb, melyekben tud a legtöbbet adni.”
Egy férfi esetében is van ilyen korlát?
„Szerintem ez arányérzék kérdése. Fontos az önreflexió, hogy az ember reálisan lássa magát, és ne ugyanazzal a nézőponttal tekintsen önmagára, mint húsz évvel korábban. Nem korlátokról van szó, hanem arról, hogy folyamatosan változunk, és ezzel együtt a szerepkörünk is alakul. Szükségünk van fékekre. Jó, ha vannak körülöttünk olyan emberek, akik őszintén visszajeleznek.”
Apropó, fékek. Ki az, akitől elfogadod, hogy visszahúzzon a valóságba?
„A feleségem. Berni az egyetlen, akitől ezt szívesen elfogadom. Szakmailag pedig Szirtes Tamás tanár úrtól. Az ember egy idő után érzi, hol van igazán súlya a jelenlétének. Nem arról van szó, hogy bizonyos szerepek „ne férnének bele”, hanem arról, hogy változik az érdeklődés, mélyül a tapasztalat, és másfajta karakterek kezdenek közelebb kerülni. Mint egy szakmai irányváltás, ami belülről indul.”
Kikopsz ezekből?
„Inkább csak arról van szó, hogy természetesen alakul a szerepköröm, ráadásul azt vettem észre, hogy mostanában a szívem is nyit az apaszerepek felé, és ez nagyon jó érzés az életemben. Olyan tapasztalat, amit most élek meg igazán, és amit hitelesen tudok beépíteni azokba a karakterekbe, ahol érett, felelős férfit formálok meg. Érzem, hogy flow-ban vagyok, hiszen nem az adott program határoz meg engem, hanem érzem, tudom, hogy merre kell most menni ahhoz, hogy erősen és stabilan megtartsam a helyemet.”
Bevonzod ezeket a szerepeket, jókor találnak meg, vagy te magad is dolgozol értük, és eljársz meghallgatásokra?
„Az összes meghallgatásra elmegyek, ahol azt érzem, hogy egyáltalán lehet esélyem. De ötvenből egy, ha bejön.”
Ilyenkor nem érzel csalódást?
„Dehogynem! Ez mindenkiben benne van, nem csak bennem. Ugyanakkor ez a csalódás visz előre, és kell ahhoz, hogy az ember jobban megbecsülje magát. A csalódásokkal és a pozitívumokkal együttesen formálódik az énem.”
Solti Ádám: „Jobban kell figyelni egymásra”
Az interjú előtti egyeztetések kapcsán is érezhető volt, hogy mennyi féltés van benned a kisfiad irányába. Mennyire vagy görcsös édesapa?
„Szerintem teljesen átlagos vagyok, és úgy tapasztalom, hogy nagyjából ugyanúgy viszonyulok helyzetekhez, mint más apukák, akiket ismerek. Néha már azt gondolom, hogy egyenesen unalmas vagyok.”
Mi okozza most a legnagyobb nehézséget az életedben?
„Teljesen harmonikus az életem, nem mondanám azt, hogy görcsös lennék, vagy lennének olyan nehézségek, akadályok, amiket Bernivel együtt ne tudnánk megugrani.”
Mit adott az apaság, és ezzel együtt hol tartasz most az életedben?
„Bernivel egy kisgyermeket nevelünk, és ez minden téren kihívás. Most látjuk az összes nehézségét, és talán most ismerjük meg igazán egymást a feleségemmel is. Mindez új távlatokat nyit a kapcsolatunkban.”
Olyan dolgokat hoz elő belőletek, amire ti magatok is rácsodálkoztok?
„Persze, hiszen más lett a fókusz. És nem feltétlenül arra gondolok, hogy csak a gyerekre összpontosítunk. Ami régen egyértelmű volt, arra most jobban kell figyelni. Van, hogy arra eszmélek fel délután, hogy még nem is igazán tudtunk egy jót beszélgetni a feleségemmel. Szerencsére vagyunk annyira intelligensek, hogy tudjuk: most egy olyan életszakaszban vagyunk, ahol kevesebb idő jut egymásra.”
Mit jelentenek ma azok a szavak, hogy türelem, megértés és énidő?
„Az énidő mindig is fontos volt a számunkra. Úgy vélem, egy kapcsolat akkor működik igazán jól, ha felismerjük, mikor mire van szüksége a másiknak. Hagyjuk egymást, de ha arra van szükségünk, hogy beszélgessünk, akkor leülünk és beszélgetünk.”
Solti Ádám: „Simulékony ember vagyok”
Fel kellett nőni ehhez? Meg kellett érnie a férfinak arra, hogy más szemmel lássa magát és a kapcsolatát?
„Ezt az élet hozta magával. Simulékony ember vagyok, és mindig is az voltam... Most viszont kerek lett az életem, mert azt érzem, hogy Berni is azon van, hogy minél több élményünk legyen. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Ehhez elég egy közös séta vagy egy bevásárlás. A célunk az, hogy együtt, közösen, örökre.”
Szükséged van arra, hogy egy határozott hölgy legyen melletted?
„Berni nekem egy olyan »szemüveg«, amit ha »fölveszek«, akkor tisztán látom azt, ami körülöttem van. Saját magamat is. Ő sokkal jobban látja az életben a helyzetemet, mert én erre nem figyelek tudatosan: megyek, csinálom a dolgomat, tanulok, szerepben vagyok.”
A feleséged racionálisabb?
„Abszolút. Ügyesebb, kommunikatívabb, és jobban látja a mi helyzetünket is.”
Említetted, hogy simulékony vagy. Ebből kifolyólag nem voltak problémáid? Nekem erről az jut eszembe, hogy azok az emberek simulékonyabbak, akik így szeretnének megúszni konfliktusokat.
„Dehogynem! Az elmúlt évek során nagyon sokat tanultam helyzetekből, és saját magamról is. Ma már csak ahhoz simulok, aki számomra is nagyon fontos, és akihez szeretnék.”
Ha fenn hagyod magadon ezt a bizonyos „szemüveget”, hogyan látod magadat? Mi az, ami a legnagyobb problémát okozza Solti Ádám életében?
„Nem mindig látom jól a helyzetemet, mert mindig kevesebbet gondolok magamról, mint amit kellene, vagy mint amit Berni gondol. Ez talán gyerekkori kisebbrendűségi komplexusra vezethető vissza. Pedig kaptam elég pozitív visszajelzést, megerősítést. Nem tudom. Berni sokat treníroz, és ennek köszönhetően sokkal több ajtó nyílik meg előttem. Lemorzsolódtak az életemből a hazugságok, és ez hatalmas könnyebbség.”
Lubickolsz az apaszerepben. El tudod képzelni, hogy bővüljön a család?
„Nem látom ennek az akadályát. A kisfiam kapcsán nagyon beképzelt tudok lenni: szülőként hibátlannak és tökéletesnek látom. Már most nagyon sokat beszél, okos, gyönyörű szép. Beni tiszta anyja. Nem tudok olyan érvet mondani, hogy miért ne lehetne másik gyerekünk.”
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre