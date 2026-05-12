Azt hitte, csak másnapos - Kiderült, hogy súlyos agydaganata van a fiatal egyetemistának

Az akkoriban 21 éves Ben Cornfoth a nottinghami egyetemen tanult. Az hitte, hogy élete legrosszabb másnaposságát éli át a kollégiumi szobában, azonban a mosódba menet összeesett, végül kórházba kellett szállítani. Később kiderült a sokkoló igazság.

Azt hitte, csak másnaposság kínozza - A valóság ennél sokkal súlyosabb volt

Az egyetemista fiú tünetei azzal kezdődtek, hogy este tévénézés közben nem tudta hirtelen követni, hogy éppen mi történik a műsorban. Teljesen kába volt és szédült, úgy érezte, mintha forogna vele az egész szoba. Először próbálta eltitkolni a problémát, mivel előző este nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, ezért azt gondolta, hogy csak másnaposság állhat a háttérben.

Barátai azonban észrevették Ben beszédproblémáit és attól tartottak, hogy sztrókja van, ezért kihívták a mentőket. Ezután a kórházba érve közölték vele, hogy a CT-vizsgálat után ott kell maradnia éjszakára. A ma már 24 éves fiatalember így mesélte:

Amikor behívtak egy szobába, azt mondták, hogy van valami az agyamban, ami nem lenne szabad, hogy ott legyen. Az orvosok azt gyanították, hogy ciszta.

Két héttel később közölték a fiatal egyetemistával, hogy jóindulatú daganata van a beszédközponthoz közel, ami beszédproblémákat okozhatott a roham közben. Elmondták, hogy a daganat valószínűleg egész életében ott volt és a legbiztonságosabb megoldás az, ha nem is nyúlnak hozzá.

Ben végül gyógyszert kapott a rohamaira, és visszatért az egyetemre, hogy megpróbálja normálisan folytatni az életét, de hamarosan újabb két rohamot szenvedett el. Egy kontrollvizsgálat során kiderült, hogy a daganat aktív, és agyműtétre lesz szüksége. 2023 májusában Ben hatórás koponyaműtéten esett át, amelynek során a koponya egy részét ideiglenesen eltávolítják, hogy hozzáférjenek az agyhoz, a műtét alatt ébren kellett lennie.

Ben elmondta, hogy a műtét után mellékhatásokkal küzdött, többek között nem tudott olvasni vagy tévét nézni, mert nem tudta követni, hogy mi történik. A beszélgetésekkel is nehezen boldogult és gyakran kért meg másokat, hogy ismételjék meg, amit mondtak, bár az orvosok biztosították róla, hogy ezek a problémák normálisak és egy hét múlva elmúlnak. A műtét után két héttel azonban Ben biopsziaeredményei kiderítették, hogy 4. stádiumú agydaganata van, és hat hét sugár- és kemoterápiára lesz szüksége.