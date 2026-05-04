RETRO RÁDIÓ

"Nem tudtam csillapítani a szomjamat" – Ez volt a halálos daganat első jele volt

Nyaralás előtt tapasztalta a tünetet először. Ekkor még nem sejtette, hogy gyógyíthatatlan agydaganata van.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 11:00
agydaganat sugárkezelés glioblasztóma kórház

Egy Gavin White-nál gyógyíthatatlan agydaganatot diagnosztizáltak, miután minden este olthatatlan szomjúság jelentkezett nála – ez volt az első figyelmeztető jel. A bedfordshire-i Ampthillből származó férfi 2023-ban kezdte tapasztalni a tünetet, de eleinte nem tulajdonított neki jelentőséget. Később fejfájás, zavartság és időnként homályos látás is jelentkezett – írja a The Sun.

Az agydaganat megállapítása után 6-14 hónapot jósoltak az orvosok Gavinnek.
Az agydaganat megállapítása után 6-14 hónapot jósoltak az orvosok Gavinnek
 Fotó: Freepik - illusztráció

A fordulópont 2023 júliusában, egy görögországi családi nyaraláson jött el, amikor rohamot kapott. Ekkor vált egyértelművé, hogy komoly probléma áll a háttérben. Hazatérése után a vizsgálatok kimutatták: glioblasztómája van, amely az egyik legagresszívebb agydaganattípus. Az orvosok 6–14 hónapot jósoltak Gavinnek, akit később a cambridge-i Addenbrooke’s kórházba szállították, ahol komplex kezelést kapott: éber koponyaműtétet, sugárkezelést és kemoterápiát. Az éber műtét során a beszédért, mozgásért vagy látásért felelős agyterületek közelében távolítják el a daganatot. 

Közel három évvel a diagnózis után White több mint 100 000 fontot gyűjtött az agydaganat kutatás számára, és vizsgálatról vizsgálatra él, folyamatos bizonytalanságban.

Az események nagyon gyorsan zajlottak, a diagnózis és a rövid túlélési idő közlése közvetlen és sokkoló volt. Ennek ellenére kitart, igyekszik pozitív maradni, és támogatni a kutatást.

– idézte fel az Autotech Group alapítója, aki szerint három hónapos ciklusokban gondolkodik, mindig a következő kontrollig, mert tisztában van azzal, hogy a daganat visszatérhet.

A glioblasztóma kezelése általában műtéttel kezdődik, majd nagyjából hat héten át napi sugárkezeléssel és kemoterápiával folytatódik. A daganat rendkívül gyorsan növekszik, akár hét hét alatt megduplázódhat.

A glioblasztóma agydaganat tünetei

  • fejfájás
  • étvágytalanság
  • hányinger, hányás
  • egyensúlyzavar
  • hangulatingadozás
  • beszédproblémák
  • memória- és koncentrációs zavarok
  • rohamok
  • látásromlás

A tünetek kezdetben nem specifikusak, ezért könnyen összetéveszthetők más állapotokkal. A daganat növekedése fokozza a koponyaűri nyomást, és a tünetek attól függően változnak, hogy az agy mely területét érinti.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu