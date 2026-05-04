"Nem tudtam csillapítani a szomjamat" – Ez volt a halálos daganat első jele volt

Egy Gavin White-nál gyógyíthatatlan agydaganatot diagnosztizáltak, miután minden este olthatatlan szomjúság jelentkezett nála – ez volt az első figyelmeztető jel. A bedfordshire-i Ampthillből származó férfi 2023-ban kezdte tapasztalni a tünetet, de eleinte nem tulajdonított neki jelentőséget. Később fejfájás, zavartság és időnként homályos látás is jelentkezett – írja a The Sun.

Az agydaganat megállapítása után 6-14 hónapot jósoltak az orvosok Gavinnek

A fordulópont 2023 júliusában, egy görögországi családi nyaraláson jött el, amikor rohamot kapott. Ekkor vált egyértelművé, hogy komoly probléma áll a háttérben. Hazatérése után a vizsgálatok kimutatták: glioblasztómája van, amely az egyik legagresszívebb agydaganattípus. Az orvosok 6–14 hónapot jósoltak Gavinnek, akit később a cambridge-i Addenbrooke’s kórházba szállították, ahol komplex kezelést kapott: éber koponyaműtétet, sugárkezelést és kemoterápiát. Az éber műtét során a beszédért, mozgásért vagy látásért felelős agyterületek közelében távolítják el a daganatot.

Közel három évvel a diagnózis után White több mint 100 000 fontot gyűjtött az agydaganat kutatás számára, és vizsgálatról vizsgálatra él, folyamatos bizonytalanságban.

Az események nagyon gyorsan zajlottak, a diagnózis és a rövid túlélési idő közlése közvetlen és sokkoló volt. Ennek ellenére kitart, igyekszik pozitív maradni, és támogatni a kutatást.

– idézte fel az Autotech Group alapítója, aki szerint három hónapos ciklusokban gondolkodik, mindig a következő kontrollig, mert tisztában van azzal, hogy a daganat visszatérhet.

A glioblasztóma kezelése általában műtéttel kezdődik, majd nagyjából hat héten át napi sugárkezeléssel és kemoterápiával folytatódik. A daganat rendkívül gyorsan növekszik, akár hét hét alatt megduplázódhat.

A glioblasztóma agydaganat tünetei

fejfájás

étvágytalanság

hányinger, hányás

egyensúlyzavar

hangulatingadozás

beszédproblémák

memória- és koncentrációs zavarok

rohamok

látásromlás