Újra rákot diagnosztizáltak a színésznőnél – kollégái szívszorító gesztus tettek

A The Facts of Life című sorozatból ismert színésznő, Mindy Cohn ismét rákkal küzd. A hírt maga az 59 éves sztár jelentette be egy Instagram-bejegyzésben.

Rákjáról vallott a színésznő.

Újra rákos a színésznő

Cohn egy kórházi ágyból készült fotóval tudatta követőivel az állapotát, amelyen hüvelykujját felemelve látható.

Egy ideje eltűntem a közösségi médiából, mert el kellett intéznem a rákot

– írta, majd köszönetet mondott orvosainak és a Providence Saint John’s kórház „rendkívüli” személyzetének.

A színésznő azt is elárulta, hogy még néhány hétig lábadozik, utána pedig készen áll a következő kihívásokra.

Előre! A fenébe a rákkal!

– fogalmazott. Cohn nem részletezte, hogy pontosan milyen típusú rákról van szó.

A sztár korábban, 2012-ben már szembenézett a betegséggel, amikor mellrákot diagnosztizáltak nála. 2017-re remisszióba került, de addig hosszú és megterhelő kezeléseken esett át, többek között kettős masztektómián, kemoterápián és sugárkezelésen. Egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, hogy a betegség folyamatos visszatérése rendkívül megviselte.

Mindig arra vártam, mikor jön a következő csapás, és mindig jött. Frusztrált és dühös voltam, mert nem tudtam irányítani a helyzetet

– mondta.

A mostani bejelentést követően számos híresség fejezte ki támogatását. Jerry O’Connell azt írta:

Szeretünk, Mindy! Itt vagyunk, amikor csak szükséged van ránk.

Sarah Paulson szintén üzent:

Szeretetet küldök neked.

Helen Hunt, Octavia Spencer és Chelsea Handler is reagáltak, többek között szívecskés üzenetekkel és bátorító szavakkal. A színésznő bejegyzése után egyértelművé vált: a rajongók és a sztárvilág is egy emberként áll mellette a nehéz időszakban - derül ki a People cikkéből.