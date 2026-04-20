Motorost gázolt el egy teherautó Budapest szívében

Egy motorkerékpár, egy kisteherautó és egy személygépkocsi karambolozott Budapest XII. kerületében, a Városmajor utca és a Kék Golyó utca kereszteződése közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

A helyszínre mentő is érkezett. A helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.