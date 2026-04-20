RETRO RÁDIÓ

26 évesen mindent elveszített a rák miatt: „Nem is tudom, akarok-e még jelen lenni”

Mindenkit biztat. A mellrák sem tudta legyőzni az influenszert.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 10:40
A 26 éves Maddie Squire élete gyökeresen megváltozott, amikor 2025 májusában, mindössze 25 évesen második stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála.

Mellrákja lett a fiatal lánynak

Az influenszer korábban könnyed, vidám tartalmairól volt ismert a közösségi médiában, ahol közel 50 ezer követőt gyűjtött. Ruhákat, napi vlogokat és szépségtippeket osztott meg – egészen addig, amíg a diagnózis mindent fel nem borított.

Amikor megkaptam a diagnózist, azt éreztem: nem is tudom, akarok-e még jelen lenni az interneten

 – mondta. 

Úgy éreztem, teljesen megváltozott az identitásom, és nem tudtam, ezt hogyan osszam meg másokkal.

Squire a diagnózis után néhány hétre visszavonult a közösségi médiától, mielőtt úgy döntött, mégis megosztja történetét.

Nagyon sebezhető dolog az egészségedről beszélni online. Különösen a mellrák volt számomra személyes, de végül örülök, hogy megtettem, mert a visszajelzések sokkal pozitívabbak voltak, mint vártam.

Döntésében nagy szerepet játszott, hogy mások történetei is erőt adtak neki. Barátai olyan videókat küldtek, amelyekben más nők beszéltek a saját rákos tapasztalataikról.

Segített, hogy arcokat társítsak ehhez a betegséghez. Fiatal nőként a rák addig távoli és felfoghatatlan volt számomra

 – mondta.

Squire végül egy támogató online közösséget épített fel, ahol követői is megosztják saját történeteiket, és tanácsot kérnek tőle. Bár részletesen beszél a betegségéről, igyekszik megőrizni korábbi tartalmainak könnyedségét is: továbbra is posztol öltözékeket, bőrápolási rutinokat és hétköznapi pillanatokat. A kezelések egyik legnehezebb része számára a hajhullás volt. 

„Furcsa, hogy egy életveszélyes betegséggel küzdök, mégis ennyire foglalkoztat a hajam. De a haj annyira része az identitásomnak” . A kemoterápia során hidegsapkás kezelést is kipróbált, amely csökkentheti a hajhullást. Ennek ellenére végül hajának 80-90 százalékát elvesztette.

Segített abban, hogy tovább megmaradjon a hajam, de nem tudta teljesen megakadályozni a hajhullást

 – mondta a People magazinnak.

@squiremaddiee

🩷🩷🩷

♬ original sound - Maddie Squire

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
