RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Megjósolták a jövőt, majd eltüntették az ékszereket - boszorkányok vertek át fiatal lányokat

A két csaló nemcsak reményt adott a fiatal lányoknak, hanem pillanatok alatt meg is szabadította őket értékes ékszereiktől. A boszorkányokat most elkapta a rendőrség.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 07:30
román csalás bűntette boszorkány

Döbbenetes csalássorozatra derült fény a romániai Prahova megyében, ahol két nő hosszabb ideig boszorkányként tévesztette meg áldozatait. A 32 és 33 éves elkövetőket a rendőrség őrizetbe vette, miután kiderült: különösen fiatal lányokat szemeltek ki, akiket kifinomult módszerrel vertek át.

A boszorkányok átverték a lányokat
 Ezek a boszorkányok nem varázsitalt használtak Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A beszámolók szerint a két nő az utcán szólította le áldozatait, és azt ígérte nekik, hogy megjósolják a jövőjüket. A jóslás azonban hamar sötét fordulatot vett: a boszorkányok azt állították, hogy a lányok szerelmi életét átok sújtja, ezért nem találnak párt - számolt be a román forrásokra hivatkozva a Maszol.

A rémisztő diagnózis után azonnal kínálták is a megoldást: egy különleges „ékszerrituálét”, amely állítólag képes megtörni az átkot. A trükk azonban egyszerűbb volt, mint gondolnánk, viszont rendkívül aljas.

A gyanútlan áldozatok saját kezűleg vették le láncaikat, gyűrűiket, fülbevalóikat, amelyeket a csalók egy papírdarabba csomagoltak. A varázslat után visszaadták a csomagot, de szigorú utasítást adtak: csak otthon bonthatják ki. Amikor azonban a lányok végre kinyitották a papírt, sokkoló látvány fogadta őket: az értékes ékszereknek nyoma sem volt, helyükön csupán jelentéktelen kavicsok lapultak.

A ProTV riportja szerint a két nő Câmpina városában tevékenykedett, és módszeresen építette fel a csalást. Az áldozatok hiszékenységére és félelmeire játszottak rá, kihasználva a fiatalok érzelmi kiszolgáltatottságát. 

A boszorkányoknak sokan bedőltek

A  rendőrség egyelőre nem közölte, hány sértettje lehet az ügynek, és azt sem, mekkora kárt okoztak a csalók. Az azonban biztos: a két nőt őrizetbe vették, és büntetőeljárás indult ellenük.


Două pretinse vrăjitoare din Prahova, reținute pentru ritualuri de dragoste. Cum „transformau" bijuteriile în pietricele pe stirileprotv.ro

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
