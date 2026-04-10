Megjósolták a jövőt, majd eltüntették az ékszereket - boszorkányok vertek át fiatal lányokat

Döbbenetes csalássorozatra derült fény a romániai Prahova megyében, ahol két nő hosszabb ideig boszorkányként tévesztette meg áldozatait. A 32 és 33 éves elkövetőket a rendőrség őrizetbe vette, miután kiderült: különösen fiatal lányokat szemeltek ki, akiket kifinomult módszerrel vertek át.

Ezek a boszorkányok nem varázsitalt használtak Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A beszámolók szerint a két nő az utcán szólította le áldozatait, és azt ígérte nekik, hogy megjósolják a jövőjüket. A jóslás azonban hamar sötét fordulatot vett: a boszorkányok azt állították, hogy a lányok szerelmi életét átok sújtja, ezért nem találnak párt - számolt be a román forrásokra hivatkozva a Maszol.

A rémisztő diagnózis után azonnal kínálták is a megoldást: egy különleges „ékszerrituálét”, amely állítólag képes megtörni az átkot. A trükk azonban egyszerűbb volt, mint gondolnánk, viszont rendkívül aljas.

A gyanútlan áldozatok saját kezűleg vették le láncaikat, gyűrűiket, fülbevalóikat, amelyeket a csalók egy papírdarabba csomagoltak. A varázslat után visszaadták a csomagot, de szigorú utasítást adtak: csak otthon bonthatják ki. Amikor azonban a lányok végre kinyitották a papírt, sokkoló látvány fogadta őket: az értékes ékszereknek nyoma sem volt, helyükön csupán jelentéktelen kavicsok lapultak.

A ProTV riportja szerint a két nő Câmpina városában tevékenykedett, és módszeresen építette fel a csalást. Az áldozatok hiszékenységére és félelmeire játszottak rá, kihasználva a fiatalok érzelmi kiszolgáltatottságát.

A boszorkányoknak sokan bedőltek

A rendőrség egyelőre nem közölte, hány sértettje lehet az ügynek, és azt sem, mekkora kárt okoztak a csalók. Az azonban biztos: a két nőt őrizetbe vették, és büntetőeljárás indult ellenük.