"Nem érdekelt, hogy mennyibe fog kerülni" - Saját bordájából építettek új orrot az influenszernek

Charlene 23 éves korában esett át első orrplasztikai műtétjén, azonban az akkori beavatkozás, amelynél szilikonos formázást is alkalmaztak, nem hozta meg a várt eredményt. Az influenszer elmondása szerint az orra végül természetellenes hatást keltett, és hosszú időn át nem tudott teljesen megbarátkozni a látvánnyal.

Természetesebb orrot szeretett volna az influenszer

A fiatal influenszer egy másik kontinensre utazott a műtét miatt

A most 31 éves tartalomgyártó, aki @EyeCharlene néven több mint 100 ezer követőt gyűjtött a TikTok-on, Kaliforniában él, és az elmúlt években egyre inkább azon kezdett gondolkodni, hogy újra megoperáltassa az orrát. Több online konzultáción is részt vett különböző sebészekkel, akik közül néhányan még ingyenes beavatkozást is felajánlottak számára influenszeri ismertsége miatt, ő azonban nem az olcsóbb lehetőséget, hanem a számára legbiztonságosabb és legtermészetesebb megoldást kereste.

Charlene végül úgy döntött, hogy Dél-Koreába utazik, mivel úgy vélte, Szöulban találhatók a legmagasabb szintű szakemberek ezen a területen. Ismerősei közül többen is átestek már ott hasonló műtéteken, ami megerősítette a döntésében.

Nagyon hajthatatlan voltam. Biztosnak kellett lennem benne, hogy tetszik az orvos, és igazából nem érdekelt, hogy mennyibe fog kerülni

A beavatkozás során az orvosok eltávolították a korábbi szilikonos implantátumot, és a rekonstrukcióhoz a saját bordaporcát használták fel. Ez a módszer azért is előnyös, mert a páciens saját szövete kerül beültetésre, így kisebb a kilökődés és a fertőzés kockázata.

Charlene elmondása szerint a műtét célja az volt, hogy minél természetesebb hatást érjenek el, mivel az első beavatkozás után hosszú ideig hiányérzete volt az eredménnyel kapcsolatban. Visszatekintve az egész folyamatra hangsúlyozta, mennyire fontos a megfelelő sebész kiválasztása, és hozzátette, hogy jelenleg már nagyon elégedett az eredménnyel - írja a People.