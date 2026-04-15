Túladagolta a drogot: boncolás előtt tért magához az agyhalott férfi

2021-ben a Kentucky államból származó Anthony Thomas „TJ” Hoover olyan dolgokon ment keresztül, amiken senkinek sem szabadna, éppen akkor ébredt fel, amikor a sebészek a szervátültetés céljából a szerveinek az eltávolítására készültek, és éppen leborotválták a testét. A 33 éves férfit drog túladagolás következtében nyilvánították agyhalottnak.

Drogok miatt agyhalottnak nyilvánították, majd felébredt a műtőasztalon

Natasha Miller, a Kentucky Organ Donor Affiliates, a szervkivételért felelős szervezet, egykori alkalmazottja, aki az eset idején a műtőben tartózkodott, így mesélte:

„Mozgott, mintha vergődött volna, mintha mozogva vergődött volna az ágyon. Aztán amikor odamentünk, látszott, hogy könnyek csorognak le az arcán. Nyilvánvalóan sírt.”

Úgy tűnik, ez azonban nem az első jel volt arra, hogy valami nem stimmel. A férfi nővére, Donna Rhorer elárulta, hogy megijedt, amikor úgy tűnt, hogy bátyja kinyitja a szemét, és kétségbeesetten körülnéz. De az orvosok a családnak azt mondták, hogy ez csak egy szokásos reflex.

Natasha Miller az állította, hogy az eset kapcsán a koordinátor felhívta a felettesét, de azt az utasítást kapták, hogy keressenek egy másik orvost, aki elvégzi a beavatkozást, végül senki sem vállalta el, és a szervkivételt lemondták.

Hoover nővére a médiának elmondta, hogy bátyja depresszió, szorongás és poszttraumás stressz szindróma miatt kezdett el kábítószert szedni. Majd 2021 októberében a férfi ismeretlen gyógyszerek bevétele után elájult, mire a mentősök kiérkeztek Hoovernek már nem volt kitapintható a pulzusa. Kórházba szállították, és bár az orvosok állítólag mindent megpróbáltak, a családját arról tájékoztatták, hogy a fiú minden agyhalálra utaló tünetet mutat: reflexek hiánya, agykárosodás és üres tekintet.

Körülbelül egy órával azután, hogy a férfit bevitték a szerveltávolító műtétre, egy orvos kijött és közölte a családdal, hogy Hoover felébredt. Rhorer azóta bátyja elsődleges gondozója és törvényes gyámja, miközben a férfi a járással, a beszéddel és az emlékezéssel küzd.