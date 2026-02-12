Azt hitte, hogy csak fáradt: agydaganatot diagnosztizáltak az apánál

Egy apánál, aki azt hitte, hogy a fáradtságát az alacsony tesztoszteronszint okozza, később agydaganatot diagnosztizáltak. A 42 éves Jamie Brunt rendkívüli fáradtságtól szenvedett, ami miatt mindössze 20 perccel az ébredés után elaludt és csak akkor vették komolyan az ügyét, amikor a kétgyermekes apa egy rohamot követően összetörte a furgonját.

Agydaganatot diagnosztizáltak egy apánál: „Oly sokáig készültem a halálra”

A Derbyshire-ből származó üzlettulajdonosnak korábban a háziorvosok azt mondták, hogy az ébrenléttel kapcsolatos problémái az alacsony tesztoszteronszintnek és a rossz étrendnek tudhatók be, de a baleset utáni CT-vizsgálat sokkal súlyosabb problémákat mutatott ki. Jamie-nek glioblasztómája volt, egy agresszív és gyógyíthatatlan agydaganat, ami miatt mindössze hét hónapot jósoltak neki.

Azt mondta:

Egyszerűen nem tudtam ébren maradni. Egész éjjel aludtam, felébredtem, ittam egy kávét és rágyújtottam egy cigarettára, aztán körülbelül 20 percen belül újra elaludtam. Olyan érzés volt, mintha súlyokat szorítottak volna a szemhéjamra. Soha nem tapasztaltam még ehhez hasonlót. Vérvizsgálatokat végeztek, és azt mondták, hogy minden rendben van. Egy dietetikus felhívott, és azt mondta, hogy valószínűleg a diétám miatt van. Utána nem volt után követés, és egyszerűen elfelejtették.

Jamie csak a 2022-es balesete után fedezte fel fáradtsága valódi okát, bár egy sebész azt javasolta, hogy azonnal műtéten essen át a daganat eltávolítása érdekében. Bár a koponyaműtét sikeres volt, Jamie-nek újra kellett tanulnia járni és beszélni. 2023 októberében és novemberében 30 sugárterápiás kezelésen kellett átesnie, majd hat ciklus kemoterápiás tabletta következett, amelyek végül 2024 nyarán fejeződtek be.

Bár egy 2025 novemberi vizsgálat ígéretesnek bizonyult és nem mutatott rákos sejteket, a glioblasztóma szinte mindig kiújul, és a kezelési lehetőségek korlátozottak. Ez arra késztette a kétgyermekes apát, hogy újraértékelje az élethez való hozzáállását.

Azt mondta:

Az egyik legnehezebb dolog, amit valaha tettem az volt, hogy elmondtam a lányaimnak, hogy beteg vagyok. Szörnyű volt megpróbálni elmagyarázni nekik, hogy meg fogok halni. Nem voltam mindig annyit velük, amennyit kellett volna, és megpróbáltam újjáépíteni ezeket a kapcsolatokat, miközben szembesültem azzal a gondolattal, hogy az időm korlátozott. Tudtam, hogy több időre van szükségem velük.

Jamie most minden napot úgy él meg, ahogy jön, miközben arra is törekszik, hogy pénzt gyűjtsön a Nottinghami Egyetem új Agydaganat-kutató Kiválósági Központjának támogatására azzal, hogy februárban minden nap 10 ezer lépést tesz meg.