Refluxra gyanakodott az orvos, ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna!

A 28 éves angol Tom Hayman kínzó gyomorfájdalmaira a háziorvos azt a magyarázatot adta, hogy túl sok szénsavas üdítőt fogyaszt. Ám később kiderült, hogy egy ritka és gyógyíthatatlan betegség áll a háttérben. A fiatal édesapa elmondta, hogy a hónapokig tartó fájdalom ésa gyors súlyvesztés ellenére is azt hajtogatták neki, hogy valószínűleg csak refluxszal küzd. A későbbi vizsgálatok végül feltárták a sokkoló diagnózist.

Nem törődött az orvos a férfi aggasztó tüneteivel (Fotó: SIRAPHOL S. / Freepik)

Kinevette az orvos a férfi félelmeit, végül súlyos betegséget diagnosztizáltak a páciensnél

A Warringtonból származó vízszerelő 2024 nyara óta érezte rosszul magát, de állítása szerint minden alkalommal azt mondták neki, hogy nincs miért aggódnia. Menyasszonya, Mary Cooper elárulta, hogy a háziorvos konkrétan kinevette, amikor felvetette a rák lehetőségét, annak ellenére, hogy Tom állapotában riasztó változás állt be.

Ő egy 195 centis srác, aki imád enni, de hirtelen úgy nézett ki, mintha elfelejtett volna étkezni. Egyszerűen nem kívánta az ételt. Ha evett, borzalmas gyomorfájdalmai lettek. Emellett rengeteg súlyt is veszített

– mondta Mary.

Bár tartottak tőle, hogy valami komoly baj áll a háttérben, Tom hat hónapot töltött azzal, hogy válaszok nélkül járkált a háziorvosi rendelőbe. Mary állítása szerint a háziorvos csak azért javasolta a vizsgálatokat, mert Tom szorongott a tünetei miatt. A warringtoni kórházban elvégzett tesztek azonban mindent megváltoztattak. A fiatal édesapát egy nappal később telefonon keresték, hogy találtak valamit a máján.

A további vizsgálatok megerősítették a pusztító diagnózist: a neuroendokrin daganat már áttéteket képzett, és egy vérrög is kialakult Tom máján. A párt 2025 májusában a Clatterbridge-i központba irányították, azóta kutatják a kezelési lehetőségeket.

Semmit sem tudtunk befogadni abból, amit azon a beszélgetésen mondtak, mert a világunk egyszerűen megállt. Nem tudom elmagyarázni ezt az érzést. Csak szomorúság és harag maradt. Érzelmek hulláma söpört végig rajtam. Az ember a jövőre gondol, a házvásárlásra, a házasságra, több gyerekre, de közben azt kérdezgeti, hogy ezek a dolgok egyáltalán megtörténnek-e valaha

– nyilatkozta Mary.