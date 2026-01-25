Megdöbbent a világ: sztárok, akik szörnyű autóbalesetben haltak meg
Számos ismert ember veszítette életét autóbalesetben, legutóbb a több hazai tévéműsorban látott influenszer, Jákli Mónika. A sztárok halálos autóbalesete mindig sokakat megdöbbent az esemény váratlansága miatt, most visszapillantunk pár külföldi esetre: ki ne emlékezne például Diana hercegné tragikus sorsára?
Ahogy arról a Bors január 22-én beszámolt, a több hazai tévéműsorban is feltűnt influenszer, Jákli Mónika hajnal 4 óra környékén szenvedett szörnyű autóbalesetet Szlovákiában, a hírhedten rossz állapotban lévő 63-as főúton Nagymegyer közelében. A luxusautó darabokra szakadt, majd a becsapódást követően lángra is kapott. Sajnos nem ő volt az első és az utolsó sztár, aki így járt, mutatunk is pár médiaszemélyiséget, aki gépkocsibalesetben hunyt el. A sztárok halálos autóbalesetei minden esetben megrázóak, hiszen teljesen váratlanok, így emlékeztetnek mindenkit, hogy az emberi élet mulandó, apró kis döntéseken is múlhat. Ez történt Diana hercegné, Paul Walker, Anne Heche és Falco esetében is.
Diana hercegné tragédiája sokkolta a világot
Az egész világot megrendítette, amikor 1997. augusztus 31-én Diana életét vesztette egy tragikus autóbalesetben Párizsban, szeretőjével, Dodi Al-Fayeddel együtt. A hercegné azonban azon az éjszakán is a sajtó munkatársai elől menekült. Körülbelül hatvan fotós várta őket a párizsi Ritz hotel előtt, hiszen a hercegné akkoriban a világ legtöbbet fényképezett asszonya volt.
A sofőr, hogy lerázza a fotósokat, útközben úgy döntött, hogy egy közeli alagútban halad tovább száguldva, majd nagy sebességgel egy pillérnek csapódott. A balesetet egyedül Diana testőre élte túl.
Számos szakértő egyetértett a balesetről készült hivatalos jelentéssel, miszerint a hercegné olyan autóban ült, amelyet egy ittas férfi vezetett. Három évtizeddel később azonban még mindig sokan kitartanak a furcsa összeesküvés-elméletek mellett.
Paul Walker is autóban halt meg
Paul Walker és régi barátja, Roger Rodas együtt vesztették életüket 2013. november 30-án egy szörnyű autóbalesetben. A két autórajongó férfi egy próbakörre ment el Rodas új Porschéjával a Los Angelestől északra fekvő Santa Claritában. A volán mögött ülő Rodas azonban elveszítette a 160 km/h-s sebességgel száguldó autója felett az irányítást, és a kocsi nekicsapódott egy lámpaoszlopnak, majd egy fának, végül pedig kigyulladt.
Sem Walker, sem az autót vezető Roger Rodas vérében nem találtak alkoholt és kábítószert sem.
Anne Heche vérében drogot találtak
Az amerikai színésznő 2020 augusztusában halt meg, az autóbalesete során olyan súlyos agysérülést szenvedett, hogy csak addig tartották életben, amíg eldőlt, mi lesz a szerveivel. Vérében drogot mutattak ki. Heche halálhírét a barátnője, Nancy Davis jelentette be az Instagram-oldalán, majd a család is megerősítette a szomorú hírt.
Az 53 éves színésznő 2020. augusztus 5-én autójával először nekihajtott egy lakóépület garázsának, majd kitolatott és továbbhaladt. Nem sokkal ezután lesodródott az útról, és egy házfalnak csapódott.
Falco ivott és drogozott is
1998. február 6-án halt meg a 80-as, 90-es évek leghíresebb osztrák popsztárja, Falco, aki a Dominikai Köztársaságban, Puerto Platán szenvedett tragikus autóbalesetet. Vérében 1,5 ezrelékes alkoholszintet, valamint kokain és marihuána nyomait mutatták ki.
Elképzelhető, hogy egy szerelmi dráma is szerepet játszott a 40 éves popsztár halálában. Bár a menedzsere szerint tiszta volt egy ideje, egyes beszámolók alapján Falco egy szakítás után három napon át megállás nélkül ivott, esetenként kábítószerezett.
A végzetes karambol előtt egy darabig a kocsiban ült egy parkolóban, majd kocsijával el akart indulni, de egy busz elé hajtott. A Der Kommissar, a Jeanny, a Rock me Amadeus és a Vienna Calling énekese sokak szerint öngyilkos lett, de erre nincs bizonyíték.
