Megdöbbent a világ: sztárok, akik szörnyű autóbalesetben haltak meg

Ahogy arról a Bors január 22-én beszámolt, a több hazai tévéműsorban is feltűnt influenszer, Jákli Mónika hajnal 4 óra környékén szenvedett szörnyű autóbalesetet Szlovákiában, a hírhedten rossz állapotban lévő 63-as főúton Nagymegyer közelében. A luxusautó darabokra szakadt, majd a becsapódást követően lángra is kapott. Sajnos nem ő volt az első és az utolsó sztár, aki így járt, mutatunk is pár médiaszemélyiséget, aki gépkocsibalesetben hunyt el. A sztárok halálos autóbalesetei minden esetben megrázóak, hiszen teljesen váratlanok, így emlékeztetnek mindenkit, hogy az emberi élet mulandó, apró kis döntéseken is múlhat. Ez történt Diana hercegné, Paul Walker, Anne Heche és Falco esetében is.

Sztárok halálos autóbalesete – Diana hercegné halála is váratlan volt

Diana hercegné tragédiája sokkolta a világot

Az egész világot megrendítette, amikor 1997. augusztus 31-én Diana életét vesztette egy tragikus autóbalesetben Párizsban, szeretőjével, Dodi Al-Fayeddel együtt. A hercegné azonban azon az éjszakán is a sajtó munkatársai elől menekült. Körülbelül hatvan fotós várta őket a párizsi Ritz hotel előtt, hiszen a hercegné akkoriban a világ legtöbbet fényképezett asszonya volt.

A sofőr, hogy lerázza a fotósokat, útközben úgy döntött, hogy egy közeli alagútban halad tovább száguldva, majd nagy sebességgel egy pillérnek csapódott. A balesetet egyedül Diana testőre élte túl.

Számos szakértő egyetértett a balesetről készült hivatalos jelentéssel, miszerint a hercegné olyan autóban ült, amelyet egy ittas férfi vezetett. Három évtizeddel később azonban még mindig sokan kitartanak a furcsa összeesküvés-elméletek mellett.

Paul Walker is autóban halt meg

Paul Walker és régi barátja, Roger Rodas együtt vesztették életüket 2013. november 30-án egy szörnyű autóbalesetben. A két autórajongó férfi egy próbakörre ment el Rodas új Porschéjával a Los Angelestől északra fekvő Santa Claritában. A volán mögött ülő Rodas azonban elveszítette a 160 km/h-s sebességgel száguldó autója felett az irányítást, és a kocsi nekicsapódott egy lámpaoszlopnak, majd egy fának, végül pedig kigyulladt.