Ez most komoly? Nem hiszed el, hova rejtették a drogot a magyar rendőrség elől!

Videó készült a gyanúsítottakról. Akcióban a magyar rendőrség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 08:49
Az egyenruhások május 16-án délután, a X. kerületi Kőbányai úton megállítottak egy autót, amiben két férfi utazott. A rendőrség ellenőrizte a járművet és a bent ülőket: a sofőr pénztárcájában kabítószergyanús fehér port, a kocsiban pedig három olyan elf bart találtak, melyekben porral teli kapszulák voltak.

A rendőrség több mint 600 doboz cigarettát és kábítószert talált (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A rendőrség alapos kutatást végzett és megtalálta a kábítószert

A drogon kívül mást is rejtegettek a gépkocsiban, a csomagtérben és a pótkerék mellett a rendőrök mintegy 624 bontatlan doboz cigarettát is találtak. A járőrök a vezetőt és utasát a helyszínen elfogták, majd a bruttó 65 gramm speedet és a cigarettákat lefoglalták.

A két ukrán állampolgárt előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, mintát vettek tőlük, ami amfetaminra pozitív eredményt mutatott mindkettőjüknél. A nyomozók a 32 és a 20 éves férfit kábítószer birtoklása vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki, a lefoglalt cigarettákat pedig átadták a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak – írja a police.hu.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Nézd meg a rendőrség videóját!
 

 

