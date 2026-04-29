Nagy változás jön az időjárásban: erre vártunk már mióta

Az időjárás előrejelzései alapján nem várhatóak szélsőséges változások az elkövetkezendő napokban. A stabil, jó idő mellett érdemes réteges ruházattal készülni, hiszen még a melegedés érezhetően váratni fog még magára.

Az időjárás tartós napsütéssel ajándékoz meg minket

Április 29-én (szerda) a napközbeni csúcshőmérséklet 16 Celsius fokra emelkedik, zavartalan napsütéssel az égen. Az éjszakai órákban várhatóan 4 Celsius várható.

Április 30-án (csütörtök) az előző naphoz képest változékony időre számíthatunk, mivel a napközben 15 Celsius fok várható, majd a hajnali órákra még nagyobb különbséggel hűl le a levegő, egészen 0 Celsius fokra.

Május 1-én (péntek) zavartalan napfényes időjárás várható, 16 Celsius fokos hőmérséklettel. A hajnali órákban 2 Celsius fokra emelkedik a hőmérséklet az előző napi értékekhez képest - írja a Köpönyeg.