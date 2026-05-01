Három magyar nagyvárosban ettől szenved most sok ember: mutatjuk az okokat

Hiába a viharos szél, a pollenek nagy számban támadnak az ország jelentős részén. Elsősorban három nagyváros, Szeged, Zalaegerszeg és Győr érintett, de az északnyugati országrész is vörösbe öltözött. Hogyan védekezzünk, ha támadnak a pollenek?

Szerző: Z. H.
Létrehozva: 2026.05.01. 06:30
Az utóbbi időben a viharos szél keserítette meg az ország nagy részén élők életét, miközben a hőmérséklet sem kényeztetett el minket. Az allergiások azt remélhették, hogy a pollenek így majd nem támadnak nagy számban és az orrfolyás, tüsszögés és hasonló panaszok majd csak később jelentkeznek. Nos, a jelek szerint csalódniuk kellett, ugyanis jelenleg hatalmas a pollenterhelés az ország elég nagy részén.

A pollenek már nagy számban vannak jelen hazánk jelentős részében (Forrás: idokep.hu)

Az idokep.hu térképe szerint az ország északnyugati részén és a Szeged térségében élők szenvedhetnek leginkább, ugyanis ezekben a térségekben már magas a pollenterhelés. Szegeden a nyír és az eperfafélék keserítik meg leginkább az allergiások életét, Zalaegerszegen a nyír és a tölgy, míg Győrben a nyír és az eperfafélék.

A platán, a bükk, a fenyőfélék és a dió pollenje tüneteket okozó közepes koncentrációban van jelen, míg a juhar, a fűz, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége az alacsony-közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a gyertyán, a kőris, a komlógyertyán, a ciprus- és tiszafafélék, a sásfélék és a pázsitfűfélék pollenje. 

Pollenek: a pázsitfűfélékre érzékenyek már készülhetnek

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a pázsitfűfélék pollenjére érzékeny allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére – a pázsitfűfélék virágporának koncentrációja országos viszonylatban várhatóan április végére, május elejére eléri a tüneteket okozó közepes szintet.

Továbbra is jelen van a levegőben a «nyárfaszösz», ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő, üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó részeiből áll. Akiknél ebben az időszakban jelentkeznek pollenallergiás tünetek, azoknál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelen lévő allergén növények pollenszemei okozhatják ezeket

– fogalmaz a hivatal jelentése.

Most természetesen mindenkit az érdekel, hogy az enyhén allergiások, akik még gyógyszereket nem szednek, miként érhetik el, hogy minél kevesebb pollen jusson a szervezetükbe. Íme 5+1 praktikus tanács!

  1. Igyekezzünk csak a hajnali, kora reggeli órákban szellőztetni.
  2. Lehetőleg minden nap mossunk hajat!
  3. A cipőnket a lakásba lépve rögtön vegyük le és mossuk le a talpát.
  4. Minden nap váltsunk ruhát, elsősorban azokat cseréljük, melyek a pollenekkel találkozhattak. Például nadrág, kabát.
  5. A kocsiban gyakrabban cseréljük a pollenszűrőt!

+1 tipp: Mindjárt itt az eperszezon, de akik hajlamosak a pollenallergiára, legyenek óvatosak, mert a gyümölcs fogyasztása keresztallergiát okozhat! Érdemes kisebb mennyiséggel kezdeni és ha nem okoz tüneteket, akkor lehet több epret enni, mert egyébként ez a gyümölcs nagyon egészséges. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
