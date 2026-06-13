„Szóltam előre!” – Mikes Anna ezzel a fotóval nyitotta meg a nyarat

Friss bejegyzéssel jelentkezett Instagram-oldalán Krausz Gábor felesége. Mikes Anna elképesztő körmöket villantott, s úgy döntött, napszemüvege mögül üzenve megnyitja a nyarat.

Krausz Gábor felesége, Mikes Anna komolyan készül az idei nyárra (Fotó: Havran Zoltán)

Mikes Anna elárulta, mit tervez az idei nyárra

A táncművész nem finomkodott. Mikes Anna összegezte a nyári terveit, egyúttal figyelmeztette is az embereket, előfordulhat, hogy bizony idegesítő lesz.

Nagy tisztelettel megnyitom a nyarat. Kipihenem magam, sokat fogok sportolni, finomakat enni-inni, napozni, wakeboardozni, nevetni, idegesítő lenni. Szóltam előre!

– írja az Instagram-oldalán Anna, aki rengeteg lájkot és hozzászólást kapott. Utóbbiak közül mutatjuk is az egyik legjobbat!

Mondjuk a tavalyi évet nem tudom hogy, hogy tudjátok űberelni, de szerintem nem kell Titeket félteni. Kívánok tartalmas kikapcsolódást, jó sok aktív pihenést és jusson időtök egymásra is ilyen dolgos időszak után. Szép nyarat!

– fogalmazott egy hozzászóló, utalva Krausz Gábor 2025 év eleji lánykérésére, illetve a sztárpár tavalyi esküvőjére.