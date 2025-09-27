"Itt indult meg a reggelig tartó őrület" - Krausz Gábor így lepte meg feleségét a nagy napon

Nagy meglepetéssel készült Krausz Gábor az esküvőjére. A nagy napon Dancing with the Stars helyett Dancing with the Guys lett, ugyanis a sztárséf a barátaival közösen egy különleges koreográfiát rakott össze feleségének, Mikes Annának, amit így utólag bevallott, hogy nem volt könnyű feladat.

Krausz Gábor és Mikes Anna idén mondta ki a boldogító igent egymásnak, és nem telt izgalmak nélkül az esküvőjük / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője nem telt izgalmak nélkül

Az esküvő egyik csúcspontját nem a torta vagy a menyasszonytánc, hanem egy teljesen váratlan produkció jelentette. A Krausz Gábor ugyanis barátaival titokban meglepetéstáncot tanult be, amivel elkápráztatták az újdonsült feleséget és az egész násznépet.

Az esküvőnk egyik fénypontja, azt hiszem, itt indult meg a reggelig tartó őrület. Egy meglepetés tánccal készültem a feleségemnek és persze a csodálatos násznépnek. Nagyon hálás vagyok a barátaimnak, hogy első szóra vállalták és 11 embernek nem egyszerű kilogisztikázni ennyi táncpróbát, de a végeredmény önmagáért beszél

- írta Instagram-oldalán.

Bár nagy kihívás volt a tánc betanulása és próbák egyeztetése, a produkció nagy sikert aratott mindenkinél. A társaság viccesen hozzátette, hogy ha úgy van, még falunapokra és főzőfesztiválokra is vállal ebben a felállásban előadásokat.

Örök emlék marad mindannyiunk számára... Köszi srácok, imádlak titeket!

- zárta monológját az újdonsült férj.

Íme a produkció: