Kikerült az internetre Mikes Anna és Krausz Gábor esküvői videója
Nem akárkik láthatók még a felvételen a szerelmes páron kívül! Természetesen Mikes Anna és Krausz Gábor a videó két főszereplője.
Mikes Anna és Krausz Gábor a TV2 Dancing with The Stars című táncos műsorában szeretett egymásba. gyakorlatilag a nézők előtt bontakozott ki köztük a tündérmesébe illő szerelem, amelyről a sztárséf is megemlékezett a tánc világnapján. Krausz Gábor szavaitól pedig egyszerűen elalélunk.
Mikes Anna és Krausz Gábor esküvői videója felrobbantotta az internetet
Gábor és felesége, Anna még a Dancing with The Starsban alkotot egy párt – kezdetben csak táncosként, de látható volt, hogy forr köztük a levegő. Hétről hétre elképesztően teljesítettek, ami nem csak a tehetséges táncosnak köszönhető, hanem a kettejük között egyre jobban és jobban erősödő kémiának. Látható volt, hogy kettejük között egy napon még biztosan lesz valami. És a „jóslatok” valóra váltak, ugyanis a szerelem mindkettejükre rátalált, és azóta boldog házasságban élnek.
Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András is feltűnik a videóban
Krausz Gábor igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy megmutassa a világnak, mennyire szereti táncos feleségét, friss Instagram-bejegyzése is bizonyíték erre, amelyet a tánc világnapja alkalmából osztott meg.
A bejegyzésben azt a meglepetésvideót osztotta meg a sztárséf, amelyet az esküvőjükre készítették. A videóban feltűnik Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András is, a két étvés műsorvezetőként konferálja fel a szerelmeseket.
„A következő páros egy igazi tündérmese bizonyítéka. Ők a Dancing whit The Stars parkettjén találkoztak először, és most már nem csak a táncparketten, hanem az életben is összekötik a lépteiket” – mondta Stohl András. „Azért tegyük hozzá, hogy a hölgynek nem volt nehéz dolga, hiszen ő profi táncos, a férj pedig inkább botlábú, mint parkettördög” – teszi hozzá viccesen Lékai-Kiss Ramóna.
Majd emlékezetes pillanatok következnek, amiben Anna elmeséli, hogy milyen is Gábort táncolni tanítani – olyan, mintha egy Dancing with The Stars permormansz előtti kisfilmet néznénk. A videó tele van szeleburdi kis pillanatokkal, apró-cseplő lépésekkel, szerelmes kis beszólásokkal. A videó zárásaként pedig megtekinthetjük az esküvői táncot is, amely – ahogyan a videóban is elhangzott – ugyanaz a koreográfia, amelyet a műsorban is láthattunk. Tökéletes nyitótánc-választás volt a szerelmesek részéről!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre