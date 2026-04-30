Kikerült az internetre Mikes Anna és Krausz Gábor esküvői videója

Mikes Anna és Krausz Gábor a TV2 Dancing with The Stars című táncos műsorában szeretett egymásba. gyakorlatilag a nézők előtt bontakozott ki köztük a tündérmesébe illő szerelem, amelyről a sztárséf is megemlékezett a tánc világnapján. Krausz Gábor szavaitól pedig egyszerűen elalélunk.

Mikes Anna és Krausz Gábor 2025-ben mondta ki a boldogító igent (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvői videója felrobbantotta az internetet

Gábor és felesége, Anna még a Dancing with The Starsban alkotot egy párt – kezdetben csak táncosként, de látható volt, hogy forr köztük a levegő. Hétről hétre elképesztően teljesítettek, ami nem csak a tehetséges táncosnak köszönhető, hanem a kettejük között egyre jobban és jobban erősödő kémiának. Látható volt, hogy kettejük között egy napon még biztosan lesz valami. És a „jóslatok” valóra váltak, ugyanis a szerelem mindkettejükre rátalált, és azóta boldog házasságban élnek.

Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András is feltűnik a videóban

Krausz Gábor igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy megmutassa a világnak, mennyire szereti táncos feleségét, friss Instagram-bejegyzése is bizonyíték erre, amelyet a tánc világnapja alkalmából osztott meg.

A bejegyzésben azt a meglepetésvideót osztotta meg a sztárséf, amelyet az esküvőjükre készítették. A videóban feltűnik Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András is, a két étvés műsorvezetőként konferálja fel a szerelmeseket.

„A következő páros egy igazi tündérmese bizonyítéka. Ők a Dancing whit The Stars parkettjén találkoztak először, és most már nem csak a táncparketten, hanem az életben is összekötik a lépteiket” – mondta Stohl András. „Azért tegyük hozzá, hogy a hölgynek nem volt nehéz dolga, hiszen ő profi táncos, a férj pedig inkább botlábú, mint parkettördög” – teszi hozzá viccesen Lékai-Kiss Ramóna.

Majd emlékezetes pillanatok következnek, amiben Anna elmeséli, hogy milyen is Gábort táncolni tanítani – olyan, mintha egy Dancing with The Stars permormansz előtti kisfilmet néznénk. A videó tele van szeleburdi kis pillanatokkal, apró-cseplő lépésekkel, szerelmes kis beszólásokkal. A videó zárásaként pedig megtekinthetjük az esküvői táncot is, amely – ahogyan a videóban is elhangzott – ugyanaz a koreográfia, amelyet a műsorban is láthattunk. Tökéletes nyitótánc-választás volt a szerelmesek részéről!