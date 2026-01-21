Örömhírt közölt Krausz Gábor: „Szeretnénk egy kisbabát!”

Hihetetlenül mozgalmas volt a 2025-ös év Mikes Anna és Krausz Gábor számára. Szeptemberben összeházasodtak, ráadásul egyből kétszer is kimondták a boldogító igent.

A házas életük sem unalmas, nagyobb házba költöztek, építik a saját karrierjüket, miközben Hannarózával is foglalkoznak, valamint közös utazásokkal is színesítik a mindennapjaikat.

Mára pedig megértek a következő lépcsőfok megtételére is. Mikes Anna és Krausz Gábor ugyanis szeretnék egy közös kisbabával bővíteni a családjukat. Illetve azt is elárulta, mi változott meg az életükben a házasságkötésük óta.

Emellett most már elkezdtünk agyalgatni azon is, hogy mivel szeretnénk kisbabát, a mostani otthonunkat, amiben élünk, két gyerekkel kinőnénk, úgyhogy tervezzük, merre lépjünk tovább. Megfordult a fejünkben az is, hogy belevágjunk egy építkezésbe, így friss házasokként, de ebben még nem vagyunk biztosak. Viszont valószínűleg még az idén költözünk. Sok bulvároldal már nagyjából két éve írja, hogy Anna várandós, ami engem picit zavar. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy amint ez valóban megtörténik, óriási örömmel osztjuk majd meg a követőinkkel ezt az örömhírt

- mesélte a Hot!-nak Krausz Gábor.

Krausz Gábor felesége szerint a költözés még nem sürgős, ugyanakkor nincs ellene, ha még az idén egy nagyobb házba költöznének, ami hosszabb távon jobban illene a családi terveikhez.

Gábor azért szeret túlzásokba esni, szerintem itt még bőven elfér egy kisbaba, de valóban, az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket. Ha esetleg nem idén, akkor jövőre mindenképpen szeretnénk egy nagyobb házba költözni, és már nagyon erősen gondolkodunk azon, hogy minden erőforrásunk meglegyen hozzá

– magyarázta Mikes Anna.