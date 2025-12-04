Kiderült a titok: ezzel lehet a legjobban kiakasztani a konyhában a magyar sztárséfet

Kovács Lázárról, vagy ahogy a legtöbben ismerik Lázár séfről köztudott, hogy nem híve a Gordon Ramsay-féle drákói szigornak a konyhában, sőt olykor még tanácsot is szívesen elfogad. De ahogy mindenkinél, így nála is akad olyasmi, amivel ki lehet hozni a sodrából. Most a Metropolnak el is árulta, mi ez.

Kovács Lázár receptjei már jól beváltak, mégis elfogadja, ha valaki építő kritikát fűz egy-egy ételéhez (Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Kovács Lázár főzőműsoraiban is épp az a kedves, vidám személyiség, ami miatt oly sokan szeretik. Elmondása alapján ráadásul még azon sem sértődik meg, ha valaki egy-egy kéretlen tanáccsal látja el főzés közben, annak ellenére, hogy a legtöbb sztárszakács ennek az ellenkezőjét vallja.

Konyhában is szívesen elfogadok tanácsot, különösen ha szakember az illető, hiszen a jó séf is holtig tanul. Most például pont az őrségből jövök, és ott az őrségi alapanyagokból készítettük olyan ételeket, ahol az idősebb könyvekből nagyon sokat tudtam tanulni a tészták meg kovászok tekintetében, és én ezt imádom

– vallotta be a Metropolnak.

„Én egyébként befogadom a kritikát is, tehát nem zavar, ha valaki tesz egy megjegyzést, sőt inkább reflexszerűen kijavítom, amit tanácsolnak” – tette hozzá, amivel Rácz Jenő vagy Krausz Gábor valószínűleg nem értene egyet.

Kovács Lázár felesége nem biztos, hogy egyetértene azzal, hogy mennyire türelmes a sztárséf, de ha a tanítványairól van szó, mindent megtesz (Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Olykor Kovács Lázár türelme is véges

A séf azt is elárulta, hogy bár apukaként és a konyhában is igen türelmes típus, de van olyan, amikor ő is elveszíti a fejét. Kovács Lázár gyerekei bizonyára bővebben is tudnának mesélni erről a témáról, de ő maga sem titkolja az igazat.

Nem vagyok mindig türelmes, sőt, sokszor előfordul az ellenkezője. Ez általában akkor jellemző, ha valakinek megmutatom, hogy mit hogyan kellene, de mondjuk harmadszorra, vagy negyedszerre sem sikerült kivitelezni a folyamatot. Persze ilyenkor sem a másikat, hanem inkább magamat hibáztatom, hogy biztosan nem mondtam el elég jól, de ennek ellenére be kell ismernem, hogy el szokott fogyni a türelmem

– árulta el őszintén a sztárszakács.