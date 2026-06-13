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Az érzelmes lélek és a nyers erő csap össze a hajnali égbolton: ilyen lesz a Mars és a Hold találkozása

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Olykor megéri hajnalban is felnéznünk az égre. Szombaton csodálatos együttállásra figyelhettünk fel, a Hold és a Mars találkozása a mi életünkre is hatással lehet.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 16:30
Hold Mars Fiastyúk

Szoktad figyelni az eget hajnali órákban is? Június 13-án, szombaton a Fiastyúk, a holdsarló és a Mars laza együttállása volt látható. Hajnali 3:25-kor szemtanúi lehettünk a szabad szemmel is kivehető Fiastyúk együttállásának. Miket fog ez hozni nekünk?

Hold és Mars találkozása
Szombat hajnalban találkozott a Mars és a Hold (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Miket hozhat a Hold és a Mars találkozása?

A 6%-os, mindössze 2,1 napos holdsarló, illetve az 1,3 magnitúdós látszó fényességű vörös bolygó együttállásának ideje ez. Égi kísérőnk 5 fokos magasságban látszott a közelség pillanatában, amelytől 6,5 fokra, balra lefelé láthattuk a Fiastyúkot a horizont felett 2,5 fokkal. Végül a Mars a Holdtól ellenkező irányba, 6,1 fokos távolságban, 3 fokkal a látóhatár felett fénylett. A megfigyelés különösen jól belátható horizontot igényelt, így leginkább azok láthatták, akik jól megválasztották az észlelés helyszínét.

De vajon milyen hatással lesz ez ránk? A közérzetünket, egészségi állapotunkat nem ezen két égitest találkozása fogja befolyásolni. Aki viszont nyitott az asztrológiára, az tudhatja, hogy a Hold a lelket, az érzelmeket és az ösztönöket jelképezi, míg a Mars a cselekvést, a nyers energiát és az akaratot.

Ha ez a két égitest együtt áll, vagyis egy vonalban látszik, az egy intenzív, feszültségekkel és nagy hajtóerővel teli időszak érkezik, mely során a belső vágyak és a tettek összeütközhetnek.

Ebből fakadóan előfordulhat érzelmi robbanékonyság, a megszokottnál könnyebben kijöhetünk a sodrunkból. Ezzel együtt az érzelmek azonnali fizikai vagy verbális cselekvésre ösztönöznek. Ez tipikusan nem a türelem időszaka; mindent azonnal meg akarunk oldani.

Ahogy minden időszakban, ilyenkor is fontos, hogy az agressziót és a türelmetlenséget átalakítsuk tettrekészséggé és bátorsággá. A nyers erőt a sportba, alkotásba vagy konkrét projektek megvalósításába csatornázhatjuk, hiszen ez most tökéletes időszak mindezekhez.

 

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